전북자치도, AI·미생물 융합 정밀발효 산업 육성 본격화

전주기 플랫폼 조성으로 바이오 생태계 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북자치도는 AI와 미생물 기술을 결합한 정밀발효 산업을 미래 성장동력으로 삼고 육성에 속도를 내고 있다고 23일 밝혔다.
도는 일리노이대학교 싱가포르 연구센터(ARCS)와 연구개발특구진흥재단 전북연구개발특구본부, 한국원자력연구원 첨단방사선연구소, 전북테크노파크, 전북대학교, 원광대학교 등 7개 기관과 AI 기반 미생물 정밀발효 기술 상용화 및 공동연구를 위한 업무협약을 체결했다.
협약에 따라 참여 기관들은 정밀발효 기술 상용화 협력과 AI 기반 바이오 산업 생태계 조성, 전문 인력 양성 및 기술 교류를 공동 추진한다. 글로벌 연구기관과의 협력을 통해 기술 경쟁력을 확보하고, 전북을 바이오 산업 거점으로 육성한다는 구상이다.
정밀발효 기술은 합성생물학 기반 핵심 기술로, 미래 식량 생산과 난치병 치료, 기능성 소재 개발 등 다양한 분야에서 활용 가능한 차세대 산업으로 평가된다. 특히 일리노이대학교의 연구 역량과 싱가포르 연구센터 참여로 국제 공동연구 기반이 강화될 것으로 기대된다.
전북은 '미생물 종가 프로젝트'를 통해 산업 기반을 구축해 왔으며 첨단방사선연구소를 중심으로 방사선 융합 바이오 연구도 추진 중이다. 전북대학교와 원광대학교 역시 감염병, 프로바이오틱스, 마이크로바이옴 등 분야에서 연구 역량을 축적하고 있다.
도는 이러한 기반을 토대로 데이터 수집부터 설계, 실증, 제품화까지 이어지는 전주기 지원 플랫폼 구축에 나설 계획이다. 이를 통해 연구개발과 사업화를 연계한 산업 생태계를 조성하고 기업 지원을 강화할 방침이다.
김관영 전북자치도지사는 "이번 협력은 AI와 바이오 융합 생태계 조성의 중요한 계기가 될 것"이라며 "전북이 관련 산업의 핵심 거점으로 도약할 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com