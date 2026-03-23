中国发展高层论坛开幕 李在镕库克等全球商界巨头齐聚北京

纽斯频通讯社首尔3月23日电 中国发展高层论坛2026年年会22日在北京钓鱼台国宾馆开幕。本届论坛以"高质量发展与共创新机遇"为主题，吸引包括韩国三星电子会长李在镕、美国苹果公司首席执行官（CEO）蒂姆·库克在内的全球约88位商界领袖及国际组织代表出席。

图为13日下午，三星电子会长李在镕结束欧洲出差行程乘飞机抵达首尔金浦机场。【图片=纽斯频通讯社】

中国国务院总理李强等中国领导层、300余位中外嘉宾出席开幕式。论坛为期两天，围绕人工智能（AI）产业化、制造业数字化转型、宏观经济政策等议题展开深入研讨，分享中国经济发展方向与政策信号。

据主办方介绍，本届论坛参会外方代表较去年有所增加，显示出跨国企业对中国市场的高度关注。三星电子会长李在镕连续第二年出席论坛，SK海力士代表理事社长郭鲁正也在参会名单之列。

苹果CEO库克担任外方主席，并在主旨演讲后致辞。大众汽车、梅赛德斯-奔驰、辉瑞、高通、博通等全球知名企业负责人亦悉数到场。受近期中日关系影响，本届论坛无日本企业代表出席。

论坛期间，与会代表将就中国进一步扩大开放、吸引外资政策、科技创新与产业升级等议题进行交流。国际货币基金组织（IMF）、亚洲开发银行（ADB）、新开发银行（NDB）等国际机构高层也将就金融创新支持高质量发展等议题展开讨论。

韩国财界关注李在镕此访是否有可能与中国国家主席习近平会面。外界认为，习近平有可能亲自会见出席论坛的全球CEO并呼吁其加大在华投资。特别是市场普遍预测，三星电子将顺应AI需求扩大，对中国西安NAND闪存工厂展开大规模投资，把生产工艺从第七代（128层）升级至最新制程。

三星电子在中国市场依然保持稳健业绩。去年即便在美国对华限制措施持续的情况下，三星电子在华销售额仍同比增长7.7%，达到约47.3万亿韩元。此前，中国商务部副部长凌激曾向三星方面提出希望其持续扩大投资；三星方面也曾表态，将密切关注中国产业发展机遇，积极扩大投资。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社