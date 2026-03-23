서울시교육청, '학교세무사' 출범…학생 대상 세금·경제교육 지원

초·중 60개교에 세무사 배치 본격화

학부모 세무교육 병행…금융 이해력 제고

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 한국세무사회와 협력해 학교가 위촉한 '학교세무사'가 학교의 세금·경제교육 프로그램을 지원한다고 23일 밝혔다.

서울시교육청과 한국세무사회는 지난해 10월 업무협약을 체결한 데 이어 올해 3월부터 서울 시내 초·중학교 60개교에 학교세무사 60명을 배치해 제도를 본격 운영한다.

서울시교육청 신청사 전경. [사진=서울시교육청]

학교세무사 제도는 서울 시내 초·중학교에 위촉된 세무사가 학생들의 금융 이해력과 금융역량 향상을 돕기 위해 세금·경제교육과 직업·진로교육을 실시하고, 학부모를 대상으로 세무교육도 제공하는 프로그램이다.

서울시교육청은 이 제도를 통해 학생과 학부모가 세무사의 전문성과 공공성을 바탕으로 올바른 경제 지식과 세금에 대한 이해를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 사업은 한국세무사회가 학교세무사 제도를 신청한 모든 학교를 대상으로 세무사를 연계하면서 추진됐다. 대상은 서울 시내 초등학교 20개교, 중학교 40개교이며, 약 1만명의 학생이 학교세무사의 세무교육을 받을 것으로 예상된다.

학교세무사로 위촉된 세무사들은 학생과 학부모를 상대로 생활 속 세금의 개념, 올바른 경제생활 습관, 직업·진로 탐색과 관련한 경제교육 등 다양한 주제의 교육을 제공할 계획이다.

정근식 서울시교육감은 "학교세무사 제도를 통해 학생들이 생활 속 경제와 세금의 원리를 쉽게 이해하고 세무 관련 올바른 의사결정 역량을 갖춘 책임 있는 시민으로 성장할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

구재이 한국세무사회 회장은 "마을세무사 제도가 지난 10년간 지역사회에서 세무사의 공공성을 실천하며 민관 협력의 성공적인 모델로 자리 잡은 것처럼 그 역할을 교육 현장으로 확장한 것이 바로 학교세무사 제도"라며 "세무사의 전문성을 통해 학생과 학부모가 세금의 의미와 역할을 올바르게 이해하도록 돕겠다"고 강조했다.

서울시교육청과 한국세무사회는 2026학년도 사업 운영 결과를 바탕으로 교육 효과와 현장 수요를 분석한 뒤 장기적으로 '1학교 1세무사' 체제 구축을 목표로 사업을 점진적으로 확대해 나갈 계획이다.

jane94@newspim.com