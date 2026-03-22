대구시, 대구첨복단지 입주기업 R&D 지원해 성장 견인

3월 23일부터 4개 분야별 공모 시작…4월 중 최종 선정

2013년부터 114개 과제 지원, 입주기업 경쟁력 강화 뒷받침

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 대구경북첨단의료복합단지(이하 첨복단지) 입주기업의 연구개발(R&D) 역량 강화와 사업화 촉진을 위해 '2026년 첨복단지 입주기업 연구개발지원 사업'을 본격 추진한다.

대구시는 지난 2013년부터 매년 첨복단지 입주기업을 기술 혁신과 사업화를 지원하며 지역 의료산업의 경쟁력을 높여 왔다. 특히 올해는 기업들이 더 많은 국가 R&D 자금을 확보할 수 있도록 '국가 공모 전문가 자문 사업'을 신설해 지원 체계를 강화했다.

22일 대구시에 따르면 이번 지원 사업은 총 4개 세부 분야로 구성된다. ▲투자 연계형 연구개발지원 ▲메디밸리 선도기업 육성 ▲맞춤형 제품화 지원 ▲정부 R&D 공모 컨설팅 등 기업의 성장 단계별 맞춤형 프로그램이 진행될 예정이다.

대구시는 대구첨복단지 입주기업 R&D 지원해 성장을 견인한다. 2026.03.22 yrk525@newspim.com

대구시는 대구경북첨단의료산업진흥재단(K-MEDI hub)을 통해 3월 23일부터 신규 과제를 접수하며, 전문가 심사를 거쳐 4월 중 최종 지원 대상 기업을 선정할 계획이다. 공모와 관련된 자세한 사항은 재단 홈페이지를 참조하면 된다.

한편, 대구시는 2013년부터 총 114개 연구과제를 지원해 ▲신약 후보물질 발굴 3건 ▲지식재산권 출원·등록 99건 ▲시제품 제작 46건 ▲창업 6건 등 탄탄한 기반을 구축해 왔다. 연구개발부터 제품화까지 상당한 비용과 시간이 소요되는 의료산업의 특성상, 대구시의 지속적인 지원이 첨복단지 의료기업의 경쟁력 향상을 뒷받침해 왔다는 평가다.

실제로 그간의 지원을 통해 골이식재 제품 개발, 비흡수성 지혈제 미국 식품의약국(FDA) 승인, 복강경 수술보조 로봇 개발, 진단치료기 사업화 등의 실질적인 성과가 이어졌다. 대구시는 올해 추진하는 사업 역시 이러한 성과를 잇는 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있으며, 우수 의료기업 유치와 입주기업의 매출·수출 증대를 위해 행정력을 집중할 계획이다.

정의관 대구광역시 미래혁신성장실장은 "첨복단지 입주기업들이 공모에 적극 참여해 성장의 기회로 활용하길 바란다"며 "앞으로도 지역 의료기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 실질적인 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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