김영록 예비후보 지지 이어져…청년단체·전직 공무원 동참

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 김영록 전남광주특별시장 예비후보에 대한 지지세가 교수·연구자에 이어 청년단체와 전직 공무원들로 확산하고 있다.

지난 21일 광주 치평동 김 예비후보 선거사무실에서 청년단체 '호남영포럼'이 지지 선언을 했다. 회원 1800여 명이 활동하는 이 단체는 광주권과 전남권으로 나뉘어 청년정책 연구와 지역발전 활동을 펼치고 있다.

김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보 지지선언. [사진=김영록 예비후보 측] 2026.03.22 ej7648@newspim.com

이들은 "분열이 아닌 통합, 경쟁이 아닌 협력의 시대를 살아가고 있다"며 "전남광주특별시 출범을 앞두고 통합을 이끌 행정경험과 소통능력을 갖춘 김영록 예비후보를 전폭 지지한다"고 밝혔다.

또 "청년이 떠나지 않고 돌아오는 전남광주, 더 많은 기회를 제공하는 통합특별시를 만들겠다는 그의 비전이 청년들의 요구와 일치한다"고 강조했다. 지지 선언에 앞서 청년 정책 간담회도 열었다.

앞서 유창종 전 순천부시장을 비롯한 전남도청 퇴직공무원 275명도 같은 날 선거사무실에서 지지를 표명했다.

이들은 김 예비후보를 "서울특별시와 견줄 미래형 첨단산업 육성과 균형발전을 선도할 준비된 지도자"로 평가하며 "초대 전남광주특별시장에 가장 적합한 인물"이라고 밝혔다.

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