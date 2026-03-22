김영록 예비후보 지지 이어져…청년단체·전직 공무원 동참

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 김영록 전남광주특별시장 예비후보에 대한 지지세가 교수·연구자에 이어 청년단체와 전직 공무원들로 확산하고 있다.
지난 21일 광주 치평동 김 예비후보 선거사무실에서 청년단체 '호남영포럼'이 지지 선언을 했다. 회원 1800여 명이 활동하는 이 단체는 광주권과 전남권으로 나뉘어 청년정책 연구와 지역발전 활동을 펼치고 있다.
이들은 "분열이 아닌 통합, 경쟁이 아닌 협력의 시대를 살아가고 있다"며 "전남광주특별시 출범을 앞두고 통합을 이끌 행정경험과 소통능력을 갖춘 김영록 예비후보를 전폭 지지한다"고 밝혔다.
또 "청년이 떠나지 않고 돌아오는 전남광주, 더 많은 기회를 제공하는 통합특별시를 만들겠다는 그의 비전이 청년들의 요구와 일치한다"고 강조했다. 지지 선언에 앞서 청년 정책 간담회도 열었다.
앞서 유창종 전 순천부시장을 비롯한 전남도청 퇴직공무원 275명도 같은 날 선거사무실에서 지지를 표명했다.
이들은 김 예비후보를 "서울특별시와 견줄 미래형 첨단산업 육성과 균형발전을 선도할 준비된 지도자"로 평가하며 "초대 전남광주특별시장에 가장 적합한 인물"이라고 밝혔다.
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