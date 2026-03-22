김영록 "BTS 열기, 전남광주로 옮긴다…3만석 K‑팝 아레나 건립"

'플레이 그라운드 시대' 개막, K‑콘텐츠 집중 육성도

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 21일 글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문 컴백 공연과 관련해 2만~3만 석 규모의 초대형 'K‑팝 아레나'를 광주에 건립하겠다고 밝혔다.

김 예비후보는 이날 "전 세계가 BTS 공연 열기로 들썩이지만, 정작 문화예술의 본고장인 전남광주는 대형 공연장이 없어 K‑팝 아티스트들이 공연을 하고 싶어도 어려운 상황"이라고 지적했다.

김영록 전남광주통합특별시장 예비후보. [사진=조은정 기자]

현재 광주 지역에서는 대학 체육관이나 김대중컨벤션센터 등 1만 석 미만의 시설에서 공연이 진행되고 있다. 그는 "이제는 체육관 수준의 공연장이 아닌, 감동과 몰입을 경험할 수 있는 전용 공연장이 필요하다"고 강조했다.

김 예비후보는 "문화기반시설이 부족한 전남광주에 2~3만 석 규모의 K‑팝 아레나를 조성해 쇼핑·공연·예술을 아우르는 '플레이 그라운드 전남광주시대'를 열겠다"며 "BTS를 비롯한 글로벌 아티스트들이 찾아오는 K‑콘텐츠 중심지로 만들 것"이라고 말했다.

그는 일본 사이타마 슈퍼아레나, 영국 런던 O2아레나, 경기도 고양의 CJ라이브시티 아레나 등을 사례로 들며 "이들처럼 공연·관광·상업이 결합된 복합문화공간을 조성해 지역경제를 견인하겠다"고 밝혔다.

이어 "가변석 구조 등 국내외 사례를 검토해 규모와 위치를 구체화하겠다"며 "수도권·영남권과 견줘도 손색없는 수준의 공연장을 완성해 전남광주를 K‑콘텐츠의 글로벌 허브로 육성하겠다"고 덧붙였다.

ej7648@newspim.com