강기윤 예비후보, '키즈 동·식물 체험 테마파크 조성' 협약

에셀, 체험 동물 선정·공급 노하우 활용

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 창원시장 예비후보가 핵심 공약으로 내세운 '키즈 동·식물 체험 테마파크' 조성을 위해 전문업체와 손잡았다.

강기윤 창원시장 예비후보(오른쪽)와 ㈜에셀 김진혁 대표이사가 21일 오전 창원시 마산회원구 봉암동 강기윤 선거사무소에서 '키즈 동·식물 체험 테마파크'의 성공적인 조성과 운영을 위한 협무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.[사진=강기윤 예비후보 선거사무소] 2026.03.21

강 예비후보는 21일 마산회원구 봉암동 선거사무소에서 ㈜에셀과 어린이 교육 및 정서 함양을 위한 '키즈 동·식물 체험 테마파크 조성 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 창원시의 교육·복지 인프라 확충 정책에 ㈜에셀이 보유한 세계적 동물 수급 및 컨설팅 역량을 결합해 가족 친화형 체험공간을 조성하기 위한 것이다.

에셀은 20년 이상 축적한 노하우와 글로벌 네트워크를 기반으로 서울대공원, 에버랜드 등에 동물을 공급한 경험을 살려, 어린이 체험에 적합한 동물 종을 선정·공급할 예정이다.

이 회사는 동물 수출입과 통관, 운송 전 과정을 전담하며 동물 복지와 안전을 보장할 계획이다.

강 예비후보는 "아이 키우기 좋은 도시를 만들기 위해 부모와 아이가 함께 즐길 수 있는 체험형 테마파크를 조성하겠다"며 "지역의 새로운 랜드마크로 키워가겠다"고 밝혔다. 그는 시장에 당선될 경우 부지 검토와 인허가 지원, 지역사회 연계 프로그램 추진 등 행정적 지원에 나설 방침이다.

news2349@newspim.com