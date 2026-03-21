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젤렌스키 "중동 5개국에 드론 부대 235명 파견… 장기적 협력 전략도 논의"

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 20일(현지 시간) "현재 중동과 걸프 지역에 (드론 요격과 관련된) 군사 전문가 201명이 배치돼 있으며 추가로 34명이 파견을 위해 이동 중이거나 대기 중"이라고 말했다.

그는 이날 로이터 통신 등 외신 기자들과 만나 "우리 군 관계자들이 파견된 나라는 아랍에미리트(UAE)와 카타르, 사우디아라비아 등이며 쿠웨이트로도 인력이 향하고 있다"고 했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 2025년 11월 7일 우크라이나 키이우에서 열린 기자간담회에서 질문에 답하며 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

앞서 젤렌스키 대통령은 지난 9일 미 일간 뉴욕타임스(NYT)와 인터뷰에서 "우리 요격 드론과 드론 전문가 팀이 요르단의 미군 기지를 보호하기 위해 현지에 파견됐다. 그외 여러 중동 국가 지도자들로부터 드론 지원 요청을 받았다"고 밝혔는데 이날 구체적인 파병 국가를 공개한 것이다.

루스템 우메로프 우크라이나 국가안보회의 서기도 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "우리의 드론 팀들이 UAE와 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 요르단 5개국에 파견됐다"고 밝혔다. 

이와 관련 CNN은 우크라이나 드론 팀이 중동 현지에서 이란의 샤헤드-136 자폭 드론을 요격하는 군사작전 임무를 수행 중이라고 보도했다. 

현지에 있는 한 우크라이나 장병은 CNN에 "현재 합동 임무를 수행하고 있다"며 "이곳 군대와 함께 훈련도 진행하고 동시에 이란 드론 격추도 하고 있다"고 했다. 

우크라이나 군은 지난 2022년 2월말 러시아의 전면 침공을 받은 이후 드론을 이용한 공격과 방어 전술을 크게 발전시켰다. 우크라이나 요격 드론의 명중률은 87%에 달하는 것으로 알려졌다. 

우크라이나가 개발한 요격 드론 '스팅'. [사진=로이터 뉴스핌]

우크라이나가 자체 개발한 '스팅'이라는 요격 드론의 경우 최대 속도가 350km에 달해 이란의 샤헤드 드론의 180km를 압도하는 것으로 전해졌다. 대당 가격도 2100~2500달러 수준으로 3만~5만달러에 달하는 샤헤드 드론보다 가성비가 월등하다.

스팅은 후방에 있는 조종사가 1인칭 시점(FPV)으로 운용할 수 있어 정밀 타격이 가능하고, 인공지능(AI) 자동유도 시스템을 갖추고 있어 최종 단계에서 AI가 스스로 목표물을 정확하게 공격한다. 

한편 젤렌스키 대통령은 중동 국가들과 드론 방어와 관련된 전략적 협력 관계를 논의하고 있다고 밝혔다. 요격 드론과 전문가를 파견하는 단계를 넘어 드론의 생산과 전술 개발 등 종합적인 '드론 전략'을 함께 발전시키려 한다는 뜻으로 해석됐다. 

젤렌스키 대통령은 "이들 국가와 장기적인 안보 협력 및 드론 방어 시스템 구축을 위한 진지한 합의를 추진 중"이라고 했다. 

ihjang67@newspim.com

 

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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