뉴욕증시 개장 전 특징주...플래닛랩스·ARM·요크스페이스↑ VS 슈퍼마이크로컴퓨터↓

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 20일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 기업 실적과 투자 의견 변화 등에 따라 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.

특히 우주·방산, 반도체, 물류, 미디어 등 업종별로 차별화된 움직임이 나타났다.

플래닛 랩스 로고 [사진 = 업체 홈페이지 갈무리]

▷ 상승 종목

◆ 요크 스페이스 시스템즈(YSS)

우주·방산 기업 요크 스페이스 시스템즈는 연간 매출이 시장 예상치를 웃돌면서 프리마켓에서 주가가 약 11% 상승했다. 회사 매출은 3억8620만달러로 집계돼 팩트셋 예상치(3억8350만달러)를 상회했다. 2026년 매출 가이던스도 긍정적으로 제시했다.

◆ 페덱스(FDX)

물류기업 페덱스는 회계연도 3분기 실적이 예상치를 웃돌면서 개장 전 주가가 약 9% 상승했다. 조정 주당순이익(EPS)은 5.25달러, 매출은 240억달러를 기록해 LSEG 예상치를 모두 상회했다. 연간 실적 가이던스도 상향 조정했다.

◆ 암 홀딩스(ARM)

영국 반도체 설계 기업 암 홀딩스는 HSBC의 투자 의견 상향('매도'→'매수')과 목표주가 205달러 제시 영향으로 약 3% 상승했다. 시장에서는 AI 서버 CPU 수혜 기업으로의 구조 전환이 본격화되고 있다는 평가가 나왔다.

◆ 플래닛 랩스(PL)

위성 이미지 기업 플래닛 랩스는 4분기 실적이 예상치를 웃돌면서 주가가 약 15% 급등했다. 조정 기준 손익분기점을 달성했으며, 1분기 및 연간 매출 가이던스도 시장 기대를 상회했다.

◆ 치폴레 멕시칸 그릴(CMG)

패스트푸드 체인 치폴레는 투자은행 미즈호의 투자 의견 상향('중립'→'아웃퍼폼') 영향으로 1% 이상 상승했다. 동일매장 매출 개선과 수익성 가시성이 긍정적으로 평가됐다.

◆ 파이어플라이 에어로스페이스(FLY)

우주 운송 기업 파이어플라이는 4분기 실적이 예상치를 웃돌면서 주가가 약 7% 상승했다. 조정 기준 주당순손실은 38센트로 예상치(49센트 손실)를 상회했고, 매출도 기대치를 웃돌았다.

◆ 테그나(TGNA) / 넥스타 미디어 그룹(NXST)

넥스타 미디어 그룹이 연방통신위원회(FCC) 승인 이후 60억달러 규모의 테그나 인수를 완료했다고 밝히면서 양사 주가가 동반 상승했다.

◆ 스콜라스틱(SCHL)

교육 콘텐츠 기업 스콜라스틱은 3분기 손실이 예상보다 적게 나오면서 주가가 약 10% 상승했다. 조정 주당순손실은 15센트로 예상치(37센트 손실)를 크게 웃돌았다.

▷ 하락 종목

◆ 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)

인공지능 서버 업체 슈퍼마이크로컴퓨터는 일부 직원들이 엔비디아 칩을 중국으로 밀반출한 혐의로 기소됐다는 소식에 주가가 24% 이상 급락했다.

koinwon@newspim.com