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쿠웨이트 정유시설 이틀째 피격…이란, 걸프 에너지 인프라 전면 타격

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이스라엘의 사우스파르스 공습 이후 '보복 확전'
LNG 공급 17% 타격…호르무즈 봉쇄까지
사망자 급증…전면전 우려 고조

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이란이 걸프 전역의 에너지 인프라를 겨냥한 공격을 확대하는 가운데, 쿠웨이트 최대 정유시설이 이틀 연속 드론 공격을 받으며 중동 전쟁이 전면 확전 양상으로 치닫고 있다.

쿠웨이트는 20일(현지시간) 미나 알아마디 정유시설이 이란 드론 공격을 받아 여러 설비에서 화재가 발생했다고 밝혔다. 이 정유시설은 하루 약 73만 배럴을 처리하는 핵심 시설로, 전날에도 공격을 받아 화재가 발생한 바 있다.

쿠웨이트 국영석유회사(KPC)는 일부 설비 가동을 중단했으며, 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다고 밝혔다. 현재까지 인명 피해는 보고되지 않았다. 이번 공격은 라마단 종료를 기념하는 이슬람 명절 '이드 알피트르(Eid al-Fitr)' 기간 중 발생했다.

쿠웨이트 군은 미사일과 드론 위협에 대응하기 위해 방공망을 가동 중이며, 정부는 사태 확산에 대비해 에너지 시설 운영을 일부 축소하는 조치도 검토 중인 것으로 전해졌다.

28일(현지시간) 미국의 공격으로 바레인 마나마에서 폭발음이 들린 후 검은 연기가 하늘로 치솟고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 사우스파르스 공습 이후 '보복 확전'

이번 공격은 이스라엘이 이란 최대 가스전인 사우스파르스를 타격한 데 대한 보복 성격이 짙다. 해당 가스전은 이란 국내 천연가스 수요의 약 80%를 공급하는 핵심 인프라다.

이란은 이후 쿠웨이트를 포함해 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 바레인 등 걸프 산유국의 에너지 시설을 잇달아 공격하며 전선을 넓히고 있다.

이란 혁명수비대(IRGC)는 UAE 알다프라 공군기지에 주둔한 미군과 이스라엘 내 시설도 타격했다고 주장했다. 사우디는 단시간에 10여 대 이상의 드론을 요격했다고 밝혔고, 바레인은 파편으로 인한 창고 화재가 발생했다고 전했다. UAE 역시 미사일과 드론 위협을 탐지했다고 밝혔다.

이란의 압바스 아라그치 외무장관은 "이번 공격은 우리의 능력 중 일부에 불과하다"며 추가 공격 시 "제한 없는 대응"에 나설 것이라고 경고했다.

◆ LNG 공급 17% 타격…호르무즈 봉쇄까지

전쟁의 여파는 글로벌 에너지 시장에도 직격탄을 날리고 있다. 카타르의 라스라판 LNG 터미널은 이란 공격으로 심각한 피해를 입어 전 세계 액화천연가스(LNG) 공급의 약 17%가 차질을 빚은 것으로 추정된다. 연간 약 200억 달러 규모의 손실이 예상되며, 복구에는 최대 5년이 걸릴 수 있다는 전망이 나온다.

이란은 세계 석유 및 LNG의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협까지 봉쇄하면서 공급망 충격을 확대하고 있다. 이에 따라 국제 유가는 급등하고 있으며, 반도체·비료 등 글로벌 산업 전반에도 영향이 확산되고 있다.

이미 일부 아시아 국가들은 전력 사용 제한과 공공기관 운영 축소 등 비상 조치에 들어간 상태다.

이스라엘·이란 전면 충돌…"임계점 접근"

이스라엘은 밤사이 이란을 추가 공습했으며, 테헤란 상공에서는 폭발음이 잇따라 들렸다. 동시에 이란은 텔아비브를 포함한 이스라엘 중부 지역에 미사일 공격을 감행했고, 이스라엘 방공망이 이를 요격했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 사우스파르스 공격이 자국 단독 작전이었다고 밝히면서도, 도널드 트럼프 미국 대통령의 요청에 따라 추가 에너지 인프라 공격은 보류하겠다고 말했다.

전쟁은 시리아 등으로도 확산되는 양상이다. 이스라엘은 시리아 남부 스웨이다 지역을 타격하며 전선을 넓혔다.

유라시아그룹의 무즈타바 라흐만 이사는 "이번 분쟁이 확전 단계에 진입했다"며 "전쟁이 장기화될 경우 아시아와 유럽이 가장 큰 피해를 입을 것"이라고 분석했다.

알자지라의 두바이 특파원은 "걸프 국가들이 상황을 통제하려 하고 있지만, 더 이상 임계점을 피하기 어려운 상황"이라고 전했다.

◆ 사망자 급증…전면전 우려 고조

이번 전쟁으로 이란에서는 1300명 이상이 사망했고, 레바논에서는 100만 명 이상이 피란길에 오른 것으로 집계됐다. 이스라엘에서는 미사일 공격으로 최소 15명이 숨졌으며, 요르단강 서안에서도 4명이 사망했다. 미군 역시 최소 13명의 사망자가 발생했다.

이란 혁명수비대는 전쟁 지속 의지를 강조하며 "적이 완전히 소진될 때까지 전쟁은 계속될 것"이라고 밝혔다.

중동 에너지 인프라가 연쇄 타격을 받으면서 글로벌 시장과 지정학 리스크가 동시에 확대되고 있다. 시장에서는 이번 충돌이 단순한 지역 분쟁을 넘어 '에너지 전면전'으로 번질 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다.

koinwon@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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