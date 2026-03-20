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터지고 끝이 아니다…이란 '집속탄 발사' 논란 커지는 이유는

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이스라엘 "전쟁범죄" 규정…이란 집속탄 사용 맹비난
한 발 안에 자탄 수십 개…불발탄 남으면 장기적 위협
우-러 전쟁서도 논란…민간 피해·무차별 공격 재점화

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 최근 미국·이스라엘과 무력 충돌을 벌이고 있는 이란이 집속탄두 미사일을 잇달아 사용한 것으로 확인되면서 집속탄의 인명 살상과 무차별 공격에 대한 우려가 터져 나오고 있다. 

20일 외신에 따르면 나다브 쇼샤니 이스라엘군 대변인은 지난 18일(현지시간) 이란의 집속탄 사용과 관련해 "이 집속탄은 인구 밀집 지역을 향해 발사됐고 민간인을 의도적으로 겨냥한 것"이라며 "이는 이란 정권의 전쟁범죄"라고 강하게 비난했다.

이란의 집속탄 사용은 이번 전쟁이 단순한 군사 목표물 타격을 넘어 무기 사용의 비인도성 논란으로까지 번지고 있다. 

현지시간 2026년 3월17일 집속탄을 탑재한 이란의 미사일이 이스라엘 텔아비브 상공을 가로지르고 있다 [사진=로이터]

◆ 한 발에 자탄 수십 개…집속탄은 어떤 무기인가

집속탄은 하나의 탄두 안에 여러 개의 소형 자탄을 넣어 공중에서 퍼뜨리는 무기다. 특정 지점을 정밀 타격하기보다 보병이나 차량, 장비가 넓게 분산된 목표를 상대로 한 번에 광범위한 피해를 줄 수 있다. 이란이 이번 전쟁에서 사용한 집속탄두 미사일 각 탄두 안에는 24개의 자탄이 들어 있는 것으로 알려졌다.

문제는 집속탄이 폭발 순간의 위력으로만 끝나지 않는다는 점이다.

공중에서 퍼진 자탄 가운데 일부는 즉시 터지지 않고 남을 수 있는데, 이 경우 전쟁이 끝난 뒤에도 주민이나 구조 인력, 어린이에 뒤늦게 피해를 줄 수 있다. 자탄이 지면이나 단단한 표면에 닿을 때 폭발한다. 불발탄으로 남을 경우 주변 주민과 구조 인력에 장기적인 위협이 된다.

이 때문에 집속탄은 인도주의 우려를 낳는다. 전장에서 광범위한 지역에 피해를 준다. 전투 후에는 남겨진 불발 자탄이 사실상 지뢰 같은 위협이 된다. 집속탄의 진짜 위험은 폭발 순간보다 폭발하지 않은 뒤에 남는다는 말까지 있다. 

19일(현지시간) 기자회견 하는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 국제사회는 금지로 갔지만…이란·이스라엘·미국은 비가입국

집속탄은 2008년 채택된 집속탄금지협약(CCM)에 따라 국제적으로 강한 규제를 받는다. 협약은 집속탄의 사용과 개발, 생산, 취득, 비축, 이전을 금지하고 있다. 현재 100개국이 넘는 나라가 당사국 또는 서명국으로 참여하고 있다. 다만 미국과 이스라엘, 이란은 이 협약에 가입하지 않고 있다.

집속탄 논란은 이번 이란전에만 국한된 문제가 아니다. 최근 우크라이나 전쟁에서도 러시아와 우크라이나 양측의 사용 사례가 보고되며 민간인 피해 논란이 반복돼 왔다.

국제 인권단체와 외신들은 집속탄이 전투 당시의 살상력뿐 아니라 전후에 남는 불발 자탄 때문에 민간인에게 장기적 위협이 된다는 점을 지적해 왔다. 이번 이란의 집속탄 사용이 더 크게 부각되는 것도 과거 전쟁들에서 남긴 부정적 기억과 무관하지 않다.

그럼에도 집속탄이 완전히 사라지지 않는 배경에는 일부 비가입국들이 여전히 군사적 효용을 높게 본다는 점이다. 한 발로 넓은 지역을 동시에 타격할 수 있어 분산된 병력이나 장비를 상대하는 데 유리하다는 판단 때문이다.

다만 이런 군사적 효용과 별개로, 불발 자탄에 따른 민간 피해와 전후 장기 위험 때문에 인도주의적 비판은 계속되고 있다.

법적 논란의 핵심은 무기 자체보다 실제 사용 방식에 있다. 집속탄금지협약은 가입국에 직접 적용되는 별도 조약이지만, ▲민간인과 군인을 구별해야 한다는 원칙 ▲과도한 민간 피해를 피해야 한다는 비례성 원칙 ▲무차별 공격 금지 등 국제인도법의 일반 원칙은 비가입국에도 별도로 적용될 수 있다.

따라서 집속탄 사용이 곧바로 협약 위반으로 단정되진 않더라도 ▲실제 표적이 군사 목표였는지 ▲민간 피해가 과도했는지 ▲공격 방식이 무차별적이었는지에 따라 국제인도법 위반 논란은 제기될 수 있다.

이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 왜 이번 이란전에서 더 주목받나

특히 이미 민간 피해와 장기화 우려가 커진 상황에서 전쟁 양상이 한층 더 거칠어지고 있다는 신호로 판단돼 집속탄 사용이 주목받는다. 

집속탄은 일반적인 단일 탄두 미사일보다 방어 측면에서도 더 까다로운 무기다. 자탄이 분산되기 시작하면 한 번에 넓은 범위로 퍼지기 때문에 요격과 피해 통제가 쉽지 않다. 그만큼 방공망과 민간보호 체계에 더 큰 부담을 준다.

이번 이슈는 단순히 이란이 또 다른 형태의 무기를 사용했다는 데 그치지 않는다. 집속탄은 전장을 넓게 타격할 수 있을 뿐 아니라 전투가 끝난 뒤에도 위험을 남길 수 있다는 점에서 오랫동안 국제사회 비판을 받아온 무기다.

이번 전쟁에서 집속탄 사용 사실이 다시 부각되면서, 이번 전쟁은 군사적 충돌을 넘어 민간인 피해와 무기 사용의 비인도성까지 쟁점이 되는 국면으로 들어가고 있다는 평가가 나온다.

hyun9@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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