박완수 경남지사 "산림, 규제 중심에서 활용·지원 중심 전환해야"

경남 임업인 소통 간담회 주재

산림 산업 고도화·규제 완화 논의

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 기후 변화와 인구 고령화 등 산림 환경 변화에 대응해 임업인과의 현장 소통 강화에 나섰다.

경남도는 박완수 지사가 20일 산청군 산림조합에서 '경남 임업인 소통 간담회'를 주재하고, 도내 임업인 100여 명과 산림 정책 방향을 논의했다고 밝혔다.

박완수 경남지사(가운데)가 20일 오후 산청군 산림조합에서 열린 '경남 임업인 소통 간담회'에서 산림 정책의 발전 방향에 대한 현장의 의견을 수렴하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.20

이번 간담회에는 산림조합장과 한국전문임업인협회, 산림경영인협회 부울경지회 관계자 등이 참석해 산림 산업의 고도화 방안을 모색했다.

박 지사는 "산림 정책을 녹화 중심 체계에서 국민 생활에 기여하는 자원 중심으로 전환할 시점"이라며 "규제 완화와 함께 정책 및 재정 지원이 현실에 맞게 변화해야 한다"고 강조했다. 이어 "중앙정부 회의 등 다양한 통로를 통해 제도 개선을 지속적으로 건의하고, 현장의 의견을 도정에 반영하겠다"고 덧붙였다.

현장에서는 산림 경영 여건 개선과 임업인 지원 강화를 위한 구체적 건의가 잇따랐다. 김기범 한국전문임업인협회 부울경지회 거창군협의회장은 임도 시설 확충을 요청했고, 박 지사는 관련 부서에 임업인 신청지 우선 반영과 예산 확보 방안을 검토하라고 지시했다.

김경우 양산시산림조합장은 예비·청년 임업인 육성을 위한 맞춤형 교육 및 견학 지원 확대를 건의했다. 도는 이에 도비 및 시·군비 확대, 신규 사업 발굴 방안을 검토하겠다고 응답했다.

이 밖에도 현장에서는 ▲임산물 재해보험 확대 ▲유통 판로 확충 ▲사유림 경영 활성화를 위한 산림경영지도원 지원 등 다양한 현안이 제시됐다.

도는 간담회에서 제안된 의견을 반영해 산림 자원의 가치 제고와 임업 경영 안정성 강화를 위한 세부 정책을 추진할 계획이다.

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