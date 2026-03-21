중수청법, 與 주도로 국회 본회의 통과…수사 대상 '6대 범죄' 구체화

필리버스터 종결 후 표결 처리

중수청 수사 대상 '6대 범죄' 구체화

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정부·여당이 검찰개혁의 일환으로 추진 중인 중대범죄수사청(중수청)법이 21일 국회 본회의 문턱을 넘었다.

이날 오후 국회 본회의에서 중수청법을 표결한 결과 재석 167석, 찬성 166인 반대 1인으로 최종 가결됐다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 공소청법안(대안)이 가결되고 있다. 2026.03.20 mironj19@newspim.com

앞서 국회는 지난 20일 본회의에서 공소청법을 의결하고 연달아 중수청법을 상정했다. 국민의힘은 더불어민주당의 강행 처리에 반발하며 필리버스터(무제한 토론)로 맞대응했다.

민주당이 종결 동의안을 제출하면서 국회법에 따라 이날 오후 토론이 종결되고 중수청법에 대한 표결이 이뤄졌다.



중수청법은 검찰청 폐지 이후 신설될 중수청 조직과 직무 범위, 인사 등 운영 전반에 필요한 사항을 규정하고 있다.

중수청의 수사 대상은 부패·경제·마약·사이버·방위산업·내란 및 외환 등 6대 중대범죄 범주를 구체화해 규정했다.

지난 12일부터 시행된 법왜곡죄와 공소청·경찰·법원 공무원이 재직 중 저지른 범죄 등도 중수청의 수사 범위에 포함됐다.

중수청장은 후보추천위원회의 추천, 행안부 장관의 제청, 대통령의 지명, 국회 인사청문을 거쳐 임명되며 임기는 2년이다. 자격 조건은 수사·법률 관련 업무, 판·검사, 변호사, 법학 분야 조교수 이상의 직 등에 15년 이상 종사한 자다.

당초 정부안에 포함됐던 수사관의 수사 개시 시 검사 통보 및 검사의 의견 제시·협의 요청 조항(중수청법 45조)은 삭제됐다.

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