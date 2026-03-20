천호성 전북교육감 예비후보 "지역기반 AI 인재 육성"

AI 특성화고 확대·캠프 운영 통해 실무형 인재 양성

윤리·책임 교육 강화로 미래교육 체계 구축

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 체험 중심 AI 교육 확대를 골자로 한 인재 양성 정책을 제시했다.

천 예비후보는 20일 전북형 '지역기반 AI 인재 육성' 공약을 발표하며 "학생들이 직접 AI를 만들고 활용하는 교육 환경을 조성해야 한다"며 "교실 중심 이론 교육을 넘어 실제 경험 중심 교육으로 전환해야 한다"고 강조했다.

천호성 전북교육감 예비후보[사진=천호성 선거캠프] 2026.03.20 lbs0964@newspim.com

이번 공약의 핵심은 대학과 연계한 AI 특성화고 확대다. 고교학점제 내 'AI 트랙'을 신설해 학생 선택형 진로 과목을 강화하고, 과학고·영재학교·마이스터고 등과 연계해 AI 인재를 조기에 발굴·육성하는 체계를 구축하겠다는 구상이다.

방학 기간 운영되는 SW·AI 캠프도 확대된다. 학생들이 게임과 앱 제작, 로봇·드론 운영, AI 프로젝트 참여 등 실습 중심 프로그램을 통해 현장형 역량을 키울 수 있도록 한다는 계획이다.

학생 주도 동아리 'SW·AI 새싹' 활동도 활성화한다. 학생들이 스스로 주제를 정하고 결과물을 만들어내는 과정을 통해 학습 효과와 창의성을 동시에 높이겠다는 취지다.

이와 함께 AI 윤리와 책임 교육도 강화한다. 기술 활용에 대한 올바른 기준을 제시하고, 결과 검증 능력과 편향·허위정보 판단 능력을 기르는 교육을 병행할 방침이다.

또한 AI 활용 부정행위에 대한 기준을 마련하고, 비판적 사고와 창의성을 키우는 교육을 통해 인간 고유의 사고 능력 강화에도 초점을 맞춘다.

천 예비후보는 "AI를 직접 경험하고 만들어보는 과정이 미래교육의 출발점"이라며 "기술 활용 능력과 함께 올바른 가치 판단 능력을 갖춘 인재를 키우겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com