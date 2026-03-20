환율 1500원 돌파 후 1480원대 반락…중동 변수에 '롤러코스터'

19일 종가 1501원…금융위기 이후 첫 1500원대

전쟁 완화 기대에 달러 약세…장 초반 환율 하락

WGBI 편입 앞두고 외국인 채권 자금 유입 기대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 원·달러 환율이 전날 1500원선을 넘었다가 하루 만에 1480원대로 내려오며 롤러코스터 장세를 보이고 있다. 중동발 지정학 리스크와 글로벌 금융 여건 변화가 뒤섞이면서 원화 가치가 금융위기 이후 수준까지 밀려난 가운데, 다음 달 예정된 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입이 향후 환율 안정 변수로 주목받고 있다.

20일 서울 외환시장에 따르면 이날 오전 9시5분 기준 원·달러 환율은 전날 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)인 1501.0원보다 11.9원 내린 1489.1원에 거래됐다. 환율은 전날보다 9.0원 하락한 1492.0원에 출발한 뒤 낙폭을 키우며 1480원대 후반까지 밀려, 장중 기준으로는 1500원선을 다시 밑돌았다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 네타냐후 이스라엘 총리가 중동전의 조기 종전 가능성을 시사한 20일 오전 서울외환시장에서 달러/원 환율이 전장 대비 12.10원 하락한 1488.90원에 주간거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.20 yym58@newspim.com

앞서 19일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 21.9원 급등한 1505원에 개장해 장중 1500원선을 웃도는 고점을 반복했다. 이후 주간 거래 종가 기준 1501.0원으로 마감하며, 2009년 3월 10일 이후 17년 만에 1500원대 주간 마감을 기록했다. 그동안 장중 1500원을 넘긴 적은 있었으나 정부의 구두 개입 등으로 종가는 1400원대에 머물렀던 것과 달리, 이번에는 심리적 지지선으로 여겨지던 1500원이 종가 기준으로도 뚫린 셈이다.

시장에서는 최근 환율 급등을 두고 중동 전쟁에 따른 지정학적 불확실성, 국제유가 강세, 글로벌 달러 강세·약세 전환 기대, 국내 수출·경상수지 흐름 등이 복합적으로 작용한 결과라는 평가를 내놓고 있다. 특히 중동 산유국을 둘러싼 군사 충돌이 장기화할 경우 국제유가가 고공행진을 이어가면서, 원자재 수입 비중이 큰 한국의 교역조건 악화와 원화 약세 압력 심화를 동시에 자극할 수 있다는 우려가 커졌다.

다만 이날 장 초반 환율이 1480원대로 내려온 것은 중동 전쟁이 예상보다 빠르게 진정될 수 있다는 기대가 일부 반영된 결과로 해석된다. 미국과 이스라엘 정상 간 대화에서 군사 행동 자제를 촉구하는 메시지가 공개적으로 거론되고, 이스라엘 측에서도 작전이 장기화하지 않을 수 있다는 취지의 발언이 나오면서 위험자산 회피 심리가 다소 누그러졌다는 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.12 mj72284@newspim.com

이에 따라 글로벌 달러 가치도 소폭 되돌림을 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 최근 100선 안팎에서 등락을 거듭하다가, 중동 긴장 완화 기대가 부각되며 100선 아래로 밀려나는 등 강세 기조에 숨 고르기를 하는 모습이다.

국제유가 상승세도 다소 진정되는 흐름이다. 브렌트유 선물 가격은 장중 배럴당 110달러 안팎까지 치솟았던 상승세가 둔화되며 100달러대 후반에서 등락을 거듭하고 있어, 유가 급등이 환율을 밀어올리던 긴장 국면에 비해 부담이 일부 완화됐다는 평가가 나온다.

엔화 대비 원화 가치는 약세 흐름을 이어갔다. 원·엔 재정환율은 100엔당 940원대 중반에서 거래되며 전날보다 소폭 상승(원화 약세)을 나타냈다. 원·달러와 달러·엔 환율을 곱해 산출하는 재정환율 기준으로도 원화 약세 추세가 뚜렷해졌다는 분석이다.

정부와 관계 당국은 환율 급등에 따른 금융시장 불안을 막기 위해 점검 강도를 높이고 있다. 재정경제부·한국은행·금융위원회 등 관계기관은 합동 점검 회의를 열어 환율·주가·유가 등 주요 변수에 대한 충격 시나리오를 가정한 스트레스 테스트를 진행하고, 필요 시 시장 안정 조치를 신속히 가동하겠다는 방침을 재확인했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 지역의 군사적 긴장이 고조되고 있는 가운데 국제유가가 급등하면서 서울 일부 주유소의 경유 가격이 휘발유 가격을 넘어선 '가격 역전' 현상이 나타나고 있다. 사진은 5일 오후 서울 시내의 한 주유소의 모습. 2026.03.05 ryuchan0925@newspim.com

특히 정부는 코로나19 팬데믹과 회사채 시장 경색 국면 등에서 100조원 안팎의 증권·채권시장 안정펀드를 가동했던 전례를 염두에 두고 있다. 금융시장 불안이 급격히 확대될 경우 유사한 규모의 유동성 공급 프로그램을 다시 가동할 수 있다는 관측이 나온다.

다음 달부터 시작되는 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입은 중장기적으로 원화 안정에 긍정적 요인으로 꼽힌다. FTSE 러셀은 한국 국채를 올해 4월부터 단계적으로 WGBI에 편입해 11월까지 완료할 계획으로, 편입 과정에서 해외 자금 유입이 늘어나면 원·달러 환율의 상단을 제한하는 역할을 할 수 있다는 기대가 제기된다.

정부는 WGBI 편입 효과가 본격화되는 시점을 감안해, 단기적인 환율 급등락에 대응하는 미세조정과 중장기 자본유입 유도 전략을 병행한다는 구상이다. 다만 중동 정세와 미국 통화정책 등 대외 변수가 여전히 불확실한 만큼, 당분간은 1500원선을 중심으로 한 고(高)변동성 국면이 이어질 수 있다는 관측이 지배적이다.

재경부 관계자는 "관계기관 합동 점검 체계를 통해 외환시장 변동성을 예의주시하고 있다"며 "시장 불안이 확대될 경우 안정 조치를 적기에 시행하겠다"고 강조했다.

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