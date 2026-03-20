BTS 컴백공연 앞두고 신보 '아리랑' 판매 급증… 전주比 184% 상승

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 방탄소년단 컴백을 앞두고 신보 '아리랑'의 판매가 급증하며 K팝 레전드의 파급효과에 업계의 이목이 쏠린다.

예스24에 따르면 컴백 공연을 앞두고 20일 발매되는 신보 '아리랑(ARIRANG)'의 판매가 급증했으며 전주 대비 184.0% 상승한 것으로 나타났다. 지난 1월부터 예약판매를 시작한 이후, 공연이 다가올수록 예약 판매는 더욱 급증하는 추세다.

[서울=뉴스핌] 방탄소년단(BTS)의 광화문광장 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 오후 서울 종로구 광화문광장에 설치된 홍보물 앞에서 외국인들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.19 khwphoto@newspim.com

특히 이번 주(12일~18일)에는 예약판매 1주차(1월 16일~22일) 대비 판매량은 19.5% 증가했으며, 전주(5일~11일) 대비로도 184.0% 급증했다. 18일 일일 판매량은 전일 대비 94.6% 증가하는 등 공연을 앞두고 신보에 대한 관심이 집중되는 양상이 뚜렷했다.

K팝 팬 층뿐만 아니라 전 세대 고른 소비 행태도 관찰된다. 예스24는 "구매 연령대 분석 결과, 보편적인 K-POP 팬 층인 10~20대 뿐만 아니라, 40대(32.3%)와 50대(27.3%)의 구매 비중도 높은 것으로 나타났다"고 밝혔다. 이는 가족이 함께 음악을 즐기거나 선물 수요 확대 등의 영향으로 분석된다.

방탄소년단의 기존 음반·화보집 판매량도 동반 상승해 전월 대비 50.5%나 증가한 수치를 보였다. 지난 1일~18일 기준 관련 상품 판매량은 전월 동기 대비 50.5% 상승하며, 공연을 계기로 아티스트 콘텐츠 전반에 대한 관심이 확대되는 흐름을 보인 것으로 확인됐다.

이와 함께 예스24에서는 BTS 컴백을 기념해 음반, DVD, 포토북 등을 한데 모은 기획전을 운영 중으로 컴백 효과를 극대화한 마케팅을 펼치고 있다. 해당 기획전에서는 신보를 비롯해 기존 앨범, 공연 실황, 화보집 등 다양한 콘텐츠를 함께 소개하며 국내외 팬들의 관심을 이끌 예정이다.

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