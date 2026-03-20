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뮤지컬 '렘피카', 21일 아시아 초연 개막…'아르데코의 여왕' 되살아난다

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 역사적인 아시아 초연의 막을 올리는 뮤지컬 '렘피카(Lempicka)'가 드디어 베일을 벗는다.

뮤지컬 '렘피카'가 21일 서울 코엑스아티움 우리은행홀에서 개막해 오는 6월 21일까지 관객들을 만날 예정이다. 2024년 제77회 토니 어워즈 3개 부문 노미네이트에 빛나는 브로드웨이 최신작인 작품은 이번 한국 초연에서 대한민국 최정상 배우들의 만남으로 개막 전부터 큰 화제를 모았다.

뮤지컬 '렘피카'는 20세기 초 러시아 혁명과 세계대전이라는 거대한 역사의 소용돌이 속에서 자신의 예술적 정체성을 지켜낸 실존 인물 타마라 드 렘피카의 실화를 바탕으로 한다. '아르데코의 여왕' 타마라 드 렘피카의 드라마틱한 생애를 현대적인 팝 록 사운드에 녹여내며, 올 상반기 공연계에 새로운 예술적 전율을 선사할 전망이다.

[사진=놀유니버스]

이번 한국 프로덕션은 '하데스타운'으로 토니 어워즈 연출상을 거머쥔 글로벌 거장 레이첼 채브킨(Rachel Chavkin)을 필두로, 약 10여 년간의 깊이 있는 개발 과정을 거친 세계적인 창작진이 의기투합해 최상의 완성도를 지향한다. 역사적 사실에 상상력을 더한 칼슨 크라이저(Carson Kreitzer)의 탄탄한 극본과 클래식 선율에 팝, 록, R&B를 결합한 맷 굴드(Matt Gould)의 드라마틱한 음악은 단순한 전기 뮤지컬을 넘어선 '아트 뮤지컬'의 정수를 선보일 것으로 기대된다.

무대 연출 또한 아르데코 미술의 기하학적 미학을 세련되게 담아냈다. 실제 명화를 감상하는 듯한 정교한 시각적 효과와 과감한 조명 설계는 캐릭터의 내면 심리를 효과적으로 드러낸다. 특히 아르데코 특유의 우아함을 무대 전반에 녹여내 관객들에게 새로운 차원의 시청각적 체험을 제공할 계획이다.

음악적 구성 또한 독창적이다. 클래식한 선율을 바탕으로 현대적인 팝과 록, R&B 요소가 결합된 넘버들은 격변의 시대 속 인물들이 갈망했던 욕망과 자유의 감정을 청각적으로 각인시킨다. 약 10여 년의 개발 과정을 거쳐 완성된 탄탄한 극본과 드라마틱한 작곡의 시너지는 극의 몰입도를 최상으로 끌어올리며 관객들에게 깊은 정서적 카타르시스를 선사할 것으로 기대를 모은다.

타이틀롤 '타마라 드 렘피카'의 예술적 정체성과 자신의 뮤즈를 향한 마음을 담은 곡 'Woman Is(우먼 이즈)'를 비롯해, 그녀의 뮤즈인 '라파엘라'의 관능적이고 역동적인 에너지가 돋보이는 'Don't Bet Your Heart(돈 뱃 유어 하트)', 그리고 혁신을 꿈꾸는 미래주의자 '마리네티'의 강렬한 신념을 담은 'Perfection(퍼펙션)' 등 주요 넘버들은 심장을 울리는 강렬한 비트로 인물들의 섬세한 심리를 구현하며 본 공연의 음악적 완성도에 대한 기대감을 더욱 고조시킨다.

한국 초연을 위해 완성된 역대급 '꿈의 라인업' 역시 놓칠 수 없는 관전 포인트다. 격변의 시대 속에서도 자신의 삶을 지켜낸 '타마라 드 렘피카' 역에는 김선영, 박혜나, 정선아가 각기 다른 매력의 렘피카를 완성할 계획이다. 또한, 타마라 드 렘피카의 치명적인 뮤즈이자 자유로운 영혼의 소유자 '라파엘라' 역에 차지연, 린아, 손승연이 출연해 각기 다른 매력을 발산할 전망이다.

여기에 혁신을 꿈꾸는 미래주의자 '마리네티' 역의 김호영과 조형균, 타마라의 남편이자 조력자인 '타데우스 렘피키' 역의 김우형과 김민철, 그리고 파리 사교계의 중심 '수지 솔리도르' 역의 최정원과 김혜미 등 대체 불가능한 내공을 지닌 배우들이 합류해 압도적인 무대를 완성할 계획이다.

한편, 시대를 관통하는 강인한 여성 예술가의 서사와 세련된 미장센으로 공연계에 새로운 패러다임을 제시할 뮤지컬 '렘피카'는 오는 6월 21일까지 서울 코엑스아티움 우리은행홀에서 공연을 이어간다.

jyyang@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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