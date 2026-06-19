LS일렉트릭, 사조그룹·켑코에이스와 에너지 효율화 사업 협력

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LS일렉트릭이 사조그룹, 켑코이에스와 함께 에너지 절감 사업을 추진한다. LS일렉트릭은 지난 18일 서울 용산구 LS용산타워에서 세 회사는 에너지 효율화 사업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

협약에 따라 LS일렉트릭은 사조그룹 주요 사업장에 초고효율 전동기와 고효율 인버터 패키지 솔루션을 공급한다. 먼저 사조시스템즈 평택물류센터의 냉각수 펌프 모터를 교체한 후 그룹 내 주요 사업장으로 확대할 예정이다.

LS일렉트릭은 지난 18일 서울 용산구 LS용산타워에서 사조그룹, 켑코에이스와 '에너지 효율화 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 사진은 (왼쪽부터) 박우범 LS일렉트릭 EA(East Asia)사업본부장(전무), 이인우 사조그룹 부회장, 이현빈 켑코이에스 대표가 MOU 체결 후 기념촬영을 하는 모습 [사진=LS일렉트릭]

이번 솔루션 도입으로 사업장 전력 사용량이 약 8% 절감될 것으로 예상된다. LS일렉트릭은 에너지 사용 현황 분석 및 컨설팅 서비스를 무상으로 제공해 추가 절감 방안을 발굴할 계획이다.

켑코이에스는 사조그룹이 초기 투자비 부담 없이 설비를 교체할 수 있도록 지원한다. 절감된 에너지 비용으로 투자비를 회수하는 방식으로 진행된다. 사조그룹은 식품업계 최초로 탄소중립 실천을 위해 고효율 기기를 도입한다.

전동기는 세계 전력 소비량의 약 절반을 차지하는 만큼 에너지 절감의 핵심 분야다. 특히 회전 속도를 최적으로 제어하는 인버터와 함께 사용할 경우 평균 37%의 에너지 절감 효과를 거둘 수 있다.

LS일렉트릭은 초고효율 전동기, 고효율 인버터, 고효율 변압기, 스마트 조명, 에너지관리시스템(EMS) 등 다양한 솔루션을 보유하고 있다. AI 기반 에너지 분석과 컨설팅 역량을 결합한 통합 솔루션으로 산업계의 에너지 절감 수요에 대응할 방침이다.

정부가 에너지효율향상의무화제도(EERS)를 강화하면서 국내 에너지효율화 시장이 성장하고 있다. EERS는 한국전력 등 에너지 공급사업자에게 일정 수준 이상의 에너지 절감 목표를 부여하는 제도로, 현재 전력 판매량 대비 0.3%인 절감 목표를 2031년 1% 수준까지 확대하는 방안이 추진 중이다.

yuniya@newspim.com