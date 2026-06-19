신세계사이먼, 스포츠 축제 열기 잇는다…아울렛 4곳서 '치얼업 페스타'

28일까지 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛서 진행

스포츠·아웃도어·캐주얼 혜택 강화…F&B·점포별 특설 행사도 마련

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계사이먼이 글로벌 스포츠 축제 시즌에 맞춰 프리미엄 아울렛 4개점에서 대규모 쇼핑 행사를 연다. 스포츠·아웃도어·캐주얼 브랜드를 중심으로 추가 할인과 특가 상품을 선보이며 여름 쇼핑 수요 공략에 나선다.

신세계사이먼은 오는 28일까지 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서 '치얼업 페스타(CHEER UP FESTA)'를 개최한다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 스포츠 축제의 활기찬 분위기를 쇼핑 경험으로 확장하기 위해 마련됐다.

신세계사이먼 치얼업 페스타 행사 배너. [사진=신세계사이먼 제공]

행사 기간 나이키는 2개 이상 구매 시 25% 추가 할인을, 아디다스는 2개 이상 구매 시 20%, 4개 이상 구매 시 30% 추가 할인을 제공한다. 언더아머는 전 품목 30% 추가 할인을 진행하며 스케쳐스·푸마·데상트·르꼬끄·엄브로 등도 추가 할인과 특가 상품을 선보인다. 노스페이스·K2·아이더·컬럼비아 스포츠웨어·네파·블랙야크 등 아웃도어 브랜드와 캘빈클라인 진·커버낫·코드그라피 등 캐주얼 브랜드도 행사에 참여한다.

점포별 특설 행사도 함께 열린다. 여주 프리미엄 아울렛에서는 W컨셉 클리어런스 팝업을 통해 40여 개 브랜드 시즌오프 상품을 최대 90% 할인 판매한다. 파주에서는 내셔널지오그래픽 패밀리 세일, 부산에서는 K2·아이더 아웃도어 대전, 시흥에서는 21일까지 '풋볼 페스타'가 진행된다.

식음 혜택과 사은행사도 마련됐다. '치얼업 다이닝 위크'를 통해 평일 오후 6시 이후 식음 매장 주문 고객에게 메뉴 할인 또는 추가 증정 혜택을 제공한다. 20일과 21일에는 스포츠·아웃도어·캐주얼 장르 전 브랜드에서 각각 40만원·60만원 이상 구매 시 2만원·3만원 신세계상품권을 선착순 증정한다. 신세계사이먼 관계자는 "다양한 브랜드 혜택과 식음까지 풍성하게 즐기시길 바란다"고 말했다.

mkyo@newspim.com