롯데화학군, 평택에 반도체 소재 공장 착공..."글로벌 수요 선제 대응"

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한덕화학 평택 TMAH 공장 착공

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 롯데화학군이 국내 반도체 클러스터 확대에 맞춰 평택에 핵심소재 생산거점을 구축하고 글로벌 수요 증가에 선제적으로 대응한다.

롯데화학군 계열사인 한덕화학은 19일 경기도 평택 포승(BIX)지구에서 반도체·디스플레이용 현상액(TMAH, 수산화테트라메틸암모늄) 생산공장 착공식을 개최했다고 밝혔다.

현상액(TMAH)은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 미세 회로 패턴을 형성하는 현상 공정에 필수적인 핵심 소재다.

한덕화학 평택공장 조감도 [사진=롯데케미칼]

한덕화학은 총 1300억원을 투자해 평택 포승지구 내 약 3만2,216㎡(9,746평) 부지에 반도체용 현상액 생산 설비를 확대한다. 고객사 증설 일정에 맞춰 단계적으로 라인을 확대해 나갈 계획이다.

글로벌 1위 반도체 현상액 제조사인 한덕화학은 1995년 롯데정밀화학과 도쿠야마(日)의 50대 50 합작사 설립 이후 2020년부터는 롯데케미칼과 도쿠야마가 50대 50 지분을 보유 중이다.

한덕화학은 국내 유일의 반도체 현상액 생산 기업으로 롯데정밀화학과 함께 기초원료(TMAC)부터 완제품(TMAH)까지 수직계열화를 구축해 안정적인 공급 체계를 확보하고 있다. 한덕화학은 국가전략기술 사업화 시설로도 선정됐으며, 고순도의 반도체용 현상액은 현재 한국, 대만, 일본, 미국만 생산이 가능하다.

이영준 롯데화학군 총괄 대표는 "평택공장 착공은 미래 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 투자이자 롯데그룹의 첨단소재 사업을 강화하는 중요한 발판"이라며, "울산에 이어 평택까지 생산거점 이원화를 통해 안정적인 공급 체계를 확보하며 국내 반도체 클러스터의 공급망 안정성을 강화할 것으로 기대한다"고 말했다.

tack@newspim.com