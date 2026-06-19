르노코리아, 개소세 인상 앞두고 전시장 프로모션

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 말 세제 혜택 종료 전 고객 대상 경품·구매 혜택 확대

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아가 6월 말 개별소비세 인하 혜택 종료를 앞두고 전국 전시장에서 고객 대상 프로모션을 확대한다고 19일 밝혔다. 7월부터 개별소비세가 현재의 3.5%에서 5%로 인상될 예정이어서 6월 구매 고객들을 위한 특별 혜택을 마련했다.

르노코리아는 6월 중 전국 전시장 방문 고객을 대상으로 다양한 경품을 제공한다. 시승을 완료한 고객 전원에게 세차 타올을 지급하고, 축구 국가대표팀 경기 점수 맞히기 이벤트에 응모한 고객 중 30명에게 치킨 세트를 증정한다. 주말 시승 고객에게는 5000원 상당 기프트 모바일 상품권을 제공한다. 필랑트와 그랑 콜레오스 하이브리드 시승 고객에게는 액션캠, 주유권, 선풍기 등을 추첨으로 제공한다.

르노 필랑트(Renault FILANTE) 주행 사진 [사진=르노코리아]

점수를 맞히고 차량을 구매한 고객에게는 100만원 상당 여행 상품권(1명), 유류비 30만원 상품권(3명), 계약금 지원(10명) 등을 추첨으로 지급한다.

필랑트는 '5년 걱정-제로 바이백' 상품을 6월에 선보인다. 월 28만원 납입으로 5년간 잔가·정비·보증 걱정 없이 이용할 수 있다. 5년 후 53% 잔가 보장율이 적용되며(연간 1만km 주행 기준), 엔진오일·에어컨 필터 교환과 프리미엄 차량 점검 5회가 무상 제공된다.

그랑 콜레오스는 모든 구매 고객에게 100만원 이상의 '개소세 더블 혜택'을 제공한다. 2025년 생산 차량은 200만원 혜택을 받는다. 최대 3년 무이자 할부 상품도 선택 가능하며(할부 원금 2000만원 이하, 2026년 1월 이전 생산 모델 대상), 할부 기간 24개월 이상·할부 원금 1000만원 이상 기준으로 추가 100만원 특별 혜택을 받을 수 있다.

아르카나는 유류비 지원 200만원 또는 36개월 무이자 정액불 할부 중 선택 가능하다. 일반 정액불 할부나 잔가보장 할부로 구매 시 1.6 GTe 모델은 100만원, 하이브리드 E-Tech 모델은 50 원의 특별 혜택을 받을 수 있다.

y2kid@newspim.com