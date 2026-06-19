[특징주] 美 반도체 훈풍에 SK하이닉스·한미반도체 강세

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SK하이닉스·삼성전자도 프리마켓 상승

필라델피아 반도체지수 6.4% 급등 영향

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한미반도체와 SK하이닉스 등 반도체 관련 종목들이 국내 대체거래소 넥스트레이드(NXT) 프리마켓에서 강세를 보이고 있다. 6월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 부담을 소화한 미국 증시에서 필라델피아 반도체지수가 급등하면서 국내 반도체 대형주와 관련주에도 매수세가 유입되는 모습이다.

19일 넥스트레이드에 따르면 이날 오전 8시 18분 기준 프리마켓에서 한미반도체는 전 거래일 대비 2만8000원(8.87%) 오른 34만3500원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 12만4000원(4.62%) 상승한 280만9000원, 삼성전자는 1만2500원(3.45%) 오른 37만5000원을 기록 중이다.

SK스퀘어는 13만6000원(8.00%) 오른 183만6000원, 삼성전기는 7만1000원(3.23%) 상승한 227만1000원에 거래되고 있다. 삼성전자 거래량은 413만1038주, SK하이닉스는 68만9195주, 한미반도체는 71만8654주로 집계됐다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 코스피가 사상 첫 9000을 돌파하며 한국 자본시장 역사를 새로 썼다. 18일 서울 중구 하나은행 본점 하나인피니티서울에서 직원들이 코스피 9000 돌파 기념 타종 세리머니를 하고 있다. 2026.06.18 kunjoo@newspim.com

상승률 상위 종목에서는 제이앤티씨가 전 거래일 대비 3480원(21.53%) 오른 1만9640원으로 가장 큰 상승률을 보이고 있다. 에스엔시스는 3700원(13.75%) 상승한 3만600원, 화신은 1390원(11.55%) 오른 1만3420원, 강원에너지는 1140원(10.41%) 상승한 1만2090원에 거래 중이다.

시프트업은 2800원(9.05%) 오른 3만3750원, 비나텍은 8000원(6.91%) 상승한 12만3800원, 인탑스는 1400원(6.90%) 오른 2만1700원을 나타내고 있다. 엘앤씨바이오는 5400원(6.73%) 상승한 8만5600원이다.

시가총액 상위 종목도 대체로 강세다. 현대차는 1만1000원(1.83%) 오른 61만2000원, 삼성생명은 2만원(4.26%) 상승한 48만9000원, LG에너지솔루션은 4500원(1.13%) 오른 40만4500원에 거래되고 있다. 삼성물산은 2만1500원(4.43%) 상승한 50만7000원, 삼성바이오로직스는 2만5000원(1.75%) 오른 145만5000원이다. 반면 HD현대중공업은 3000원(0.44%) 내린 68만1000원을 기록 중이다.

하락 종목 중에서는 가온전선이 전 거래일 대비 1만7000원(4.41%) 내린 36만8500원으로 낙폭이 가장 컸다. 넥스틸은 650원(3.76%) 하락한 1만6640원, 삼양컴텍은 330원(3.32%) 내린 9620원, 프로티나는 950원(2.75%) 하락한 3만3550원에 거래되고 있다.

한화에어로스페이스는 3만1000원(2.61%) 내린 115만8000원, 스피어는 700원(2.58%) 하락한 2만6450원, 에이치브이엠은 1900원(2.57%) 내린 7만2000원을 나타내고 있다. 세아베스틸지주와 큐리옥스바이오시스템즈, 세트렉아이 등도 약세다.

이날 반도체주 강세는 전날 미국 증시에서 반도체 랠리가 이어진 영향을 받은 것으로 풀이된다. 키움증권에 따르면 18일 미국 증시는 6월 FOMC 여진에도 마이크론 등 반도체주 랠리와 테크주 수급 쏠림 영향으로 상승 마감했다. 다우지수는 0.1%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.1%, 나스닥지수는 1.9% 올랐다. 필라델피아 반도체지수는 6.4% 상승했다.

한지영 키움증권 연구원은 이날 국내 증시에 대해 미국 필라델피아 반도체지수 급등과 코스피200 야간선물 강세에 힘입어 반도체 중심으로 상승 출발할 것으로 전망했다. 다만 코스피 9000선 돌파 이후 차익실현 욕구와 단기 급등에 따른 속도 부담이 맞물리면서 업종 순환매 장세로 전환될 수 있다고 봤다.

dconnect@newspim.com