애경산업, 24년 연속 무쟁의…노사 상생 경영 '속도'

2003년 이후 무쟁의 기록 이어가…고용 안정·복지 개선 협력

노사 신뢰 바탕 지속 성장 공감대…일하기 좋은 조직문화 조성

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 애경산업이 2026년 임금 및 단체협약을 체결하며 24년 연속 무쟁의 기록을 이어갔다. 불확실한 경영 환경 속에서도 노사가 갈등보다 협력을 택하며 상생 중심의 노사문화를 지속하고 있다는 점이 주목된다.

애경산업은 지난 18일 서울 마포구 본사에서 김상준 대표이사와 김혁중 노조위원장 등이 참석한 가운데 2026년 임금 및 단체협약 체결식을 진행했다고 19일 밝혔다. 애경산업은 2003년 이후 매년 무쟁의로 임단협을 마무리하며 안정적인 노사 관계를 유지하고 있다.

'애경산업 노사, 24년 연속 무쟁의 임금 및 단체협약 체결' 사진설명: 애경산업은 노동조합과 지난 18일 애경산업 본사에서 2026년 임금 및 단체협약 체결식을 진행했다. 체결식에서 애경산업 김상준 대표이사(왼쪽에서 두 번째), 애경산업 김혁중 노조위원장(왼쪽에서 첫 번째)이 기념촬영을 하고 있다. [사진=애경산업 제공]

이번 협약을 통해 노사는 급변하는 경영 환경에 능동적으로 대응하고 지속 가능한 성장을 위해 상호 협력을 강화하기로 했다. 회사 측은 이번 합의가 경영 현안에 대한 지속적인 소통과 정보 공유, 상호 신뢰를 바탕으로 이뤄진 결과라고 설명했다.

노사는 임직원 복지 증진과 근무 환경 개선에도 힘을 모을 계획이다. 김혁중 노조위원장은 "회사의 지속적인 발전과 상생, 임직원 복지 향상을 위해 열린 소통과 협력을 이어가겠다"고 말했다. 김상준 대표이사는 "24년 연속 무쟁의 기록은 노사가 상호 신뢰를 바탕으로 함께 성장해 온 결과"라며 "고용 안정과 상생 협력을 기반으로 지속 가능한 성장과 모범적인 노사문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com