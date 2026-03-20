李대통령, 중기인 초청 간담회…"대한민국 99%의 도약을 위해"

오후 3시 청와대 영빈관

중소기업 대표 등 170여명 참석

KTV 등으로 생중계

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 20일 중소기업인들을 청와대로 초청해 간담회를 연다.

청와대는 "이 대통령이 오늘 청와대에서 '중소기업인과의 대화'를 주제로 간담회를 주재한다"며 "이번 간담회는 '대한민국 99%의 도약을 위하여'라는 구호 아래 중소기업인을 격려하고 기업 현장의 의견을 청취하고자 마련했다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 '상생을 실천하는 기업인과의 대화' 간담회를 주재하고 있다. [사진=청와대]

간담회에는 청와대 측 강훈식 대통령비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등과 정부 측 한성숙 중소벤처기업부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 주병기 공정거래위원회 위원장이 참석하고, 민간에서는 업종·지역별 중소기업 대표와 임직원, 업계 전문가 등 총 171명이 참석한다.

간담회는 이 대통령의 모두발언으로 시작하고, 한 장관이 '혁신 중소기업이 만드는 강한 대한민국'을 주제로, 김 장관이 '지역인재 육성을 통한 지역 균형성장'을 주제로, 주 위원장이 '함께 성장하는 공정한 시장환경 조성'을 주제로 발표할 예정이다.

이어 기업 조직문화 혁신을 주제로 중소기업인 3인이 우수사례를 소개한다. 이후 혁신과 지역, 공정을 주제로 토론이 진행되고 자유토의도 따로 마련해 기업 현장의 다양한 목소리를 반영할 계획이다.

간담회는 KTV와 유튜브로 생중계된다.

the13ook@newspim.com