부산시, 전기자동차 보급사업 추진…수요 대응 탄력적 운영

전기차 신청 2.7배 증가, 보조금 소진

청년 지원금 확대, 친환경 교통 전환

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 '2026년 전기자동차 보급사업' 적극극적으로 추진하고, 보급 상황을 상시 점검해 차종별 물량 조정 등 탄력적으로 운영할 계획이라고 20일 밝혔다.

부산시가 전기차 수요 급증에 대응해 2026년 전기자동차 보급사업을 차종별 물량 조정 등으로 안정 운영한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

올해 3월 전기차 신청은 2250건으로 전년 동월 835건 대비 2.7배 늘었다. 전기승용차 1832건(전년 678건), 전기화물차 418건(전년 157건) 등 전 차종에서 수요가 확대됐다.

국제유가 변동과 가격 인하 영향으로 일부 지자체 보조금이 조기 소진되는 가운데 시는 목표 7174대를 상시 점검하며 사업을 추진한다.

시민 구매 부담 완화를 위해 청년 대상 '부산청년 EV드림' 사업을 운영한다. 생애 첫차 구매 청년 등에 최대 200만 원 추가 지원하며 현대·기아·케이지모빌리티·이브이케이엠씨·센트로에이케이 제조사도 50만 원을 추가 부담한다.

지역할인제를 통해 제조사 30만 원 할인과 시 30만 원 지원으로 총 60만 원 혜택을 제공한다. 참여사 동일하며 자세한 사항은 시 홈페이지 고시란에서 확인 가능하다.

이병석 환경물정책실장은 "시민 관심이 높아진 만큼 사업을 면밀히 점검하며 안정 추진하겠다"며 "청년 EV드림 등 지원으로 친환경 교통 전환과 부담 완화를 이루겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com