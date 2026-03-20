부산국제영화제 한국영화 상영회, '광화문행 영화열차 2026' 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 부산국제영화제는 오는 4월 1일부터 10일까지 씨네큐브와 함께 '광화문행 영화열차 2026 – 부산국제영화제 한국영화 상영회 in 씨네큐브'를 개최한다.

'광화문행 영화열차 2026 - 부산국제영화제 한국영화 상영회 in 씨네큐브'는 제30회 부산국제영화제를 뜨겁게 달군 경쟁부문에 초청된 3편을 포함한 한국영화 화제작 9편을 엄선해 관객들에게 소개하는 특별한 자리이다. 지난해 30회를 맞은 부산국제영화제와 25주년의 씨네큐브가 함께 선보여 온 이번 기획전은 올해로 두 번째로 개최되며, 저마다의 강렬한 캐릭터와 이야기를 가진 한국영화의 현재를 확인할 수 있는 기회가 될 것이다.

[사진=부산국제영화제]

이번 기획전의 상영작은, 부산국제영화제 심사위원 특별상, 서울독립영화제 새로운선택상을 수상한 한창록 감독의 '충충충', 부산국제영화제 2관왕에 빛나는 유재인 감독의 '지우러 가는 길', '소피의 세계', '환희의 얼굴'에 이어 세 번째 작품 역시 부산국제영화제를 통해 소개된 이제한 감독의 '다른 이름으로', 부산국제영화제 CGV상을 수상한 이광국 감독의 '단잠', 서울독립영화제 독불장군상을 수상한 최승우 감독의 '겨울날들', 배우 고경표가 제작 및 주연으로 참여한 신선 감독의 미스터리 스릴러 '미로', 부산국제영화제 올해의 배우상을 수상한 유재욱 감독의 '산양들', 배우 기주봉, 하윤경, 양말복의 열연이 돋보이는 정승오 감독의 '철들 무렵', 영화 '애프터 양', 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난사람들'의 저스틴 H. 민이 주연한 김진유 감독의 '흐르는 여정' 등 뚜렷한 개성과 독창적인 연출을 선보인 9편의 한국영화가 관객들과 만날 예정이다.

[사진=부산국제영화제]

또한 4월 4일 16시 상영 후 이제한 감독, 문인환 배우, 황미영 배우가 함께하는 '다른 이름으로' 씨네토크, 4월 9일 19시30분 상영 후 한창록 감독과 함께하는 씨네토크, 4월 10일 19시 30분 상영 후 고경표 배우가 함께하는 '미로' 씨네토크 등 한국영화를 이끌어갈 전도유망한 감독들과 배우들의 씨네토크도 마련된다.

광화문행 영화열차 2026 - 부산국제영화제 한국영화 상영회 in 씨네큐브'는 4월 1일부터 10일까지 광화문에 위치한 씨네큐브에서 열린다. 자세한 사항은 씨네큐브 홈페이지와 모바일앱, 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

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