三星电子今年投资超110万亿韩元 剑指AI半导体市场主导权

纽斯频通讯社首尔3月20日电 韩国三星电子今年计划投资超过110万亿韩元（约合人民币5083亿元），全面发力争夺人工智能（AI）半导体市场主导权。公司以覆盖存储器、晶圆代工和尖端封装的"一站式解决方案"为基础，加强高附加值存储器竞争力，并行推进未来增长业务扩展和股东回报。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

三星电子19日公示了包含上述内容的《2026年企业价值提升计划》。根据该计划，三星电子将以确保AI半导体时代主导权为目标，在设施及研发领域总计投入超过110万亿韩元，致力于整合存储器、晶圆代工、封装业务结构，成为全球唯一的半导体"一站式解决方案"企业。

公司计划在高带宽存储器等高附加值存储器市场确立稳固地位，通过提高投资效率来强化产品竞争力。同时，以基于AI的创新为中心，将业务组合重组至尖端机器人、医疗科技、汽车电子、暖通空调等新增长领域，以确保中长期增长动力。

为扩大未来业务，还将推进并购。公司提出通过在相关领域进行具有意义规模的并购提升新业务竞争力的方针。

股东回报政策亦并行推进。三星电子在2024至2025年间已执行现金分红20.9万亿韩元和库存股回购8.4万亿韩元。2026年，计划在三年内自由现金流50%的范围内，持续进行包括分红在内的回报。若出现剩余资金，还将讨论追加回报。

此次同时推进大规模投资与股东回报的计划，被解读为旨在通过以AI为中心的业务结构转型，同步实现企业价值提升的战略。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社