도로공사 부경본부, 지역 농산물 활용 휴게소 '착한 茶' 개발

휴게소 차 음료 농산물 소비 촉진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국도로공사 부산경남본부는 19일 청사에서 경남도농업기술원, 부산경남휴게소협의회와 지역 농산물을 활용한 휴게소 차 음료 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지역 우수 농산물 소비 촉진을 목표로 '茶가 맛있는 고속도로' 슬로건의 '차맛고도' 프로젝트 론칭을 지원하고, 지역 경제 활성화를 위한 기관 간 협력 체계를 구축한다.
각 기관은 우수 농산물 활용 상품 개발 지원, 가공 상품 판로 확대 협력, 협약 성과 공동 홍보 등을 통해 지역 농산물 소비 확대에 힘을 모은다.
도로공사 부산경남본부는 경남도농업기술원의 전문 기술과 휴게소 운영사의 유통망을 결합해 지역 차 음료 보급에 주력할 계획이다.
권우원 본부장은 "지역 우수 농산물이 휴게소를 통해 매력적인 상품으로 변신해 고객들에게 새로운 즐거움과 경험을 제공하기를 바란다"며 "고속도로 휴게소가 고객 니즈를 반영한 지역 농업과 차 문화 성장 플랫폼으로 거듭나도록 노력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com