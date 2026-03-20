송지오, 디즈니코리아 협업 컬렉션 '아이코노그래피' 출시

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 디자이너 브랜드 송지오(SONGZIO)가 월트디즈니 컴퍼니 코리아(이하 디즈니코리아)와 협업한 '아이코노그래피(ICONOGRAPHY)' 컬렉션을 선보인다고 밝혔다. 송지오와 디즈니코리아는 지난 2020년부터 협업을 지속해 왔으며, 이번 프로젝트를 통해 브랜드 고유의 디자인 요소를 결합한 새로운 결과물을 출시한다.

[사진=송지오 제공]

이번 컬렉션은 디즈니 캐릭터에 고전 미술에서 영감을 받은 브랜드 특유의 화풍을 더한 아트워크를 기반으로 제작됐다. '미키와 친구들' 캐릭터를 펜화로 정교하게 작업한 뒤, 송지오만의 자수(엠브로이더리) 기법과 실크스크린 공법을 적용해 입체적인 질감을 구현한 것이 특징이다. 손으로 그려낸 선의 질감과 자수가 결합된 그래픽을 통해 디즈니 캐릭터의 특징을 유지하면서도 시각적인 표현력을 높였다는 설명이다.

오는 3월 20일 공개되는 '아이코노그래피' 컬렉션은 '미키와 친구들' 테마의 아트워크가 적용된 티셔츠 4종과 오리지널 코믹스에서 영감을 받은 셔츠 3종으로 구성된다. 해당 제품들은 송지오 하우스 특유의 아방가르드한 실루엣과 구조적인 디테일을 반영해 제작됐다. 인기 캐릭터의 특성을 살리면서도 브랜드가 지향하는 예술적 요소를 결합해 디자인의 완성도를 높였다.

지난 1993년 설립된 송지오는 파리와 서울을 기반으로 활동하며 글로벌 브랜드 및 아티스트들과의 협업을 통해 사업 영역을 확장해 왔다. 현재 전 세계적으로 약 100여 개의 매장을 운영 중이며, 이번 협업 역시 브랜드의 시각적 정체성을 보여주는 활동의 일환으로 추진됐다.

송지오 관계자는 "이번 협업은 디즈니 캐릭터의 친숙함에 송지오만의 독창적인 아트워크를 입혀 새로운 시각적 경험을 제공하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 패션과 예술을 아우르는 창의적인 시도를 지속적으로 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

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