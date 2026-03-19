경남상의협의회, 김경수 후보에 지역경제 활성화 공약화 과제 전달

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경상남도상공회의소협의회가 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보를 초청해 지역경제 활성화를 위한 30개 과제를 전달했다.
경남상의협의회는 19일 창원상의 대회의실에서 '더불어민주당 경남도지사 후보 초청 공약화 과제 전달 및 간담회'를 개최했다고 밝혔다.
간담회에는 도내 9개 상공회의소 회장과 기업 대표, 유관기관장 등 100여 명이 참석했다. 협의회는 이날 상공인 현안을 모아 '경남경제 활성화와 지역기업 재도약을 위한 정책공약화 건의서'를 김 후보에게 건넸다.
건의서는 지방 소멸 극복을 위한 3개 분야로 구성됐다. 비수도권 법인세·근로소득세 차등 적용과 비수도권 지정감사제 폐지를 최우선 요구했다. 2차 공공기관 이전 시 산업기관 유치와 양산 피지컬 AI 혁신거점 구축도 제안됐다.
창원 방위·원전 융합 국가산업단지 조성, 창원 출입국사무소 확충, 진주 경남서부 출입국사무소 개설, 김해 동북아 물류 플랫폼 등이 맞춤 과제로 꼽혔다.
가덕도신공항 접근 고속화철도, 경전선 KTX·SRT 증편, 부전-마산 복선전철 연장, 국도5호선 해상구간 건설, 사천공항 개발 반영, 우주항공복합도시 특별법 제정 등을 촉구했다.
김경수 후보는 과제를 적극 수렴해 공약으로 삼겠다고 밝혔다. 최재호 회장은 "지방소멸 위기 극복의 필수 과제"라며 공약 반영을 기대했다. 협의회는 국민의힘 후보 초청 간담회도 곧 열 계획이다.
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