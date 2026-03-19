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2026.03.19 (목)
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유가 급등에 印 루피화 절하 압력 가중...외환보유고 감소에 RBI 개입 줄여야 주장도

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최근 10거래일 동안 5차례 이상 최저치 경신
골드만삭스 "향후 1년 내에 달러당 95루피 갈 것"
RBI, 외화보유고 동원해 환율 방어...순달러 매도 포지션 1000억 달러 육박

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 루피화가 전례 없는 하락세를 보이며 미국 달러 대비 사상 최저치를 연일 경신하고 있다. 지난해부터 아시아 통화 중 최악의 통화라는 불명예를 씻지 못하고 있는 가운데, 이란 전쟁에 따른 고유가가 지속되면서 루피화 하락세가 당분간 이어질 것으로 전망된다.

지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 전쟁이 발발한 이후, 인도 루피화는 유가 급등과 자금 유출로 인해 가파른 하락세를 보이고 있다. 최근 10거래일 동안 최소 5차례 이상 사상 최저치를 경신하며 지속적인 하락 압력을 시사했다.

타임스 오브 인디아(TOI)와 로이터 등에 따르면, 달러당 루피 가치는 지난주 92.48로 이전 최저치를 경신한 뒤 18일 92.63으로 사상 최저치를 또 한 번 갈아치웠다.

이란 전쟁 발발 이후 80억 달러(약 11조 9912억 원)에 달하는 외국인 자금이 인도를 빠져나가며 달러당 루피화 가치는 1.5% 이상 하락했다.

에너지 수요의 80% 이상을 수입에 의존하는 인도는 세계 제3위의 원유 수입국으로, 유가 변동에 매우 민감하게 반응한다. 유가 상승으로 수입액이 증가하면 경상수지 적자가 확대될 수 있고, 유가 상승은 원유 등 수입 대금 상환을 위한 달러 수요를 증가시켜 루피화 가치 하락을 더욱 부추긴다.

로이터에 따르면, 브렌트유 가격은 중동 전쟁 발발 이후 약 40% 상승했다.

또한 루피화 약세는 달러화 표시 부채에 대한 헤지 조치를 취하지 않은 인도 기업들의 재정적 부담을 크게 가중시켜 외국인 투자자들의 신뢰를 더욱 떨어뜨릴 수 있다. 이 역시 자본 유출을 촉발하면서 루피화에 지속적인 하락 압력을 가할 수 있다.

중동 분쟁이 진정될 기미를 보이지 않고 있는 가운데, 금융권과 분석가들은 루피화의 추가 하락에 베팅하고 있다. 유가가 하락하지 않는 한 루피화 하락을 부추기는 요인들이 반전되기 힘들 것이라며, 특히 루피화가 단순히 달러 대비 약세일 뿐만 아니라 위안화와 싱가포르 달러에도 뒤처질 것에 베팅하는 거래가 급증하고 있다고 로이터는 전했다.

골드만삭스는 달러 대비 루피화 가치가 향후 1년 안에 95까지 하락할 수 있다고 전망한다.

골드만삭스의 인도 담당 수석 경제학자인 산타누 센굽타는 블룸버그와의 인터뷰에서 "경상수지 적자가 확대되고 있는 점을 고려할 때 루피화는 여전히 (절하) 압박을 받고 있는 것으로 보인다"며 "현재는 인플레이션이 통제되고 있지만, 유가 상승과 루피화 약세가 소비자 물가에 반영될 경우 인도중앙은행(RBI)은 통화 긴축 정책을 시행해야 할 것"이라고 지적했다.

[로이터=뉴스핌] 인도 중앙은행(RBI)과 루피화 로고

한편, RBI는 루피화 환율 방어를 위해 총력을 기울이고 있다. 달러당 93루피선 붕괴를 위협받고 있는 상황에서 RBI가 시장 개입을 강화함에 따라 인도의 외환보유액은 지난 6월의 5910억 달러에서 이달 6일 기준 5630억 달러까지 감소했다.

금을 제외한 인도의 외환보유액은 현재 8.7개월분 수입액을 충당할 수 있는 수준으로, 이는 3년 만에 가장 낮은 수준이라고 블룸버그는 전했다.

일각에서는 RBI의 루피화 방어 조치가 외화보유고에 부담을 주고 있다며, RBI가 향후 개입 규모를 줄여야 한다고 경고한다.

예스은행(Yes Bank)의 수석 경제학자 인드라닐 판은 "RBI가 개입을 지속할수록 동원할 수 있는 화력은 줄어들 것이고, 중동 위기가 계속된다면 이는 더 큰 문제로 이어질 수 있다"며 "대외 부문에서 충격 흡수 장치는 환율뿐이며, RBI가 루피화 가치 하락을 어느 정도 허용하는 유연함을 보일 필요가 분명히 있다"고 주장했다.

마이클 파트라 전 RBI 부총재는 강력한 개입 능력을 갖추기 위해서는 인도가 최소 1조 달러 규모의 외환보유고 완충 장치를 확보해야 한다고 강조했고, 호주뉴질랜드은행(ANZ)의 외환 전략가 디라지 님도 "경제 펀더멘털이 완전히 바뀌었다면 특정 환율 수준을 고수하는 것은 순식간에 매우 위험해질 수 있다. RBI는 외환보유고 수준이 위태로워지기 전에 루피화가 시장 상황에 맞춰 조금 더 조정되도록 용인할 수 있다"고 지적했다."

블룸버그에 따르면, RBI의 현재 순 달러 매도 포지션은 역내외 시장을 합쳐 1000억 달러에 육박하고 있다. 해당 수치는 1월에 678억 달러, 2월에 888억 달러를 기록했다. 

hongwoori84@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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