시사일본어학원, 일본 대학원 석·박사 입시 컨설팅 과정 운영

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 일본 대학원 진학을 희망하는 지원자가 늘어남에 따라 시사일본어학원이 석·박사 과정을 위한 입시 컨설팅 프로그램을 운영 중이라고 밝혔다. 일본 대학원 유학은 정보 탐색부터 지도교수 컨택, 연구계획서 작성, 외국어 성적 확보 등 준비 항목이 다양하여 체계적인 대비가 필요하다는 지적이 나온다.

[사진=시사일본어 제공]

일반적으로 일본 대학원은 4월 또는 9~10월에 학기가 시작되어 지원자는 입학 6개월에서 1년 전부터 준비를 시작하는 것이 권장된다. 전공 및 연구 분야를 확정한 뒤에는 대학 홈페이지 등을 통해 지도교수의 연구 주제와 논문을 검토하고, 이메일을 통한 사전 컨택 절차를 거치는 것이 일반적이다. 특히 연구 중심 시스템인 일본 대학원 입시 특성상 지도교수의 승인 여부가 지원 과정에 영향을 미치므로, 교수 컨택 과정에서의 커뮤니케이션과 연구 주제의 적합성 등이 주요 변수로 작용한다.

합격 여부에 직접적인 영향을 미치는 연구계획서(研究計画書)는 주제 선정 이유, 선행연구 분석, 연구 방법론, 기대 효과 등을 구체적으로 서술해야 한다. 단순한 계획 수립을 넘어 연구실의 학풍과 일치하는 논리적인 완성도가 요구된다는 점이 특징이다. 시사일본어학원은 전문 상담사와 교수진을 통해 학교 및 전공 선택부터 연구계획서 작성까지 전 과정을 1대1 맞춤 방식으로 지원하고 있다. 학원 측에 따르면 최근 교토대, 홋카이도대, 히토츠바시대, 와세다대 등 주요 대학의 석사과정 및 연구생 합격 사례가 이어지고 있다.

시사일본어학원 관계자는 "일본 대학원 입시는 준비 절차가 복합적이어서 지원자별 목표와 일정에 맞춘 체계적인 과정 정립이 중요하다"며 "변화하는 현지 입시 환경에 맞춰 실질적인 도움을 줄 수 있는 학습 솔루션을 지속적으로 제공할 계획"이라고 밝혔다. 한편 시사일본어학원의 일본 대학원 입시 컨설팅 과정에 대한 상세 정보는 공식 홈페이지 및 대표전화를 통해 확인할 수 있다.

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