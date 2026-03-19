'사냥개들' 시즌2 메인 포스터·예고편 공개…물러설 수 없는 끝장 대결

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2가 강렬한 메인 포스터와 메인 예고편을 공개했다.

극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2가 짜릿한 액션과 업그레이드된 타격감이 담긴 메인 포스터와 예고편을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사냥개들 시즌2 메인포스터. [사진=넷플릭스] 2026.03.19 moonddo00@newspim.com

베일을 벗을수록 '사냥개들' 시즌2에 대한 기대감이 고조되는 가운데, 이날 공개된 메인 포스터 속 맹렬하게 맞붙은 건우, 우진과 백정(정지훈)의 모습이 심박수를 끌어 올린다. 쉴 새 없이 빠르게 꽂히는 주먹은 타격감과 속도를 한층 업그레이드해 돌아온 '사냥개들'만의 전매특허 맨손 액션을 기대케 한다. 여기에 '수천억을 건 불법 도박판, 끝까지 물어뜯는다'라는 문구는 더욱 거대해진 판 위에서 펼쳐질 피할 수 없는 혈투를 예고하며 긴장감을 더한다.

함께 공개된 메인 예고편은 건우와 우진 앞에 찾아온 새로운 위협을 예고한다. 'IKFC'라고 불리는 글로벌 불법 복싱 리그를 지배하는 운영자 백정. 그의 잔혹한 주먹이 내리꽂힐 때마다 베팅금은 천정부지로 치솟지만, 백정의 욕망은 멈추지 않는다. 챔피언의 자리에 오르며 복싱계 스타로 떠오른 건우를 통해 리그의 판을 더 키우려는 백정은 건우에게 "100억 줄게. 나랑 딱 한 판만 하자"라며 위험한 제안을 건넨다. 제안을 거절한 순간 백정의 날카로운 칼날은 건우와 우진을 향한다. 더 이상 소중한 사람들을 잃을 수 없는 건우는 "이번에는 우리 둘이 최선을 다해보자"​라며 우진과 함께 다시 한번 목숨을 건 싸움을 결심한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사냥개들 스틸컷. [사진=넷플릭스] 2026.03.19 moonddo00@newspim.com

그러나 건우의 목숨을 노리는 백정의 위협은 어느 때보다 거세다. 여기에 3년 전 두 사람을 위협했던 인범(태원석)의 목줄마저 백정의 손에 들어가며 라운드의 승부는 한 치 앞도 예측할 수 없는 국면으로 치닫는다. 숨차게 달리고 공격해도 사그라지지 않는 위기에 "짐승을 잡으려면 짐승보다 더 무서워져야 한다"​라며 전의를 다지는 건우와 우진. 그리고 일상의 평화를 되찾기 위해 다시 힘을 모은 사람들의 고군분투 속에 건우는 백정과의 정면 승부를 준비한다. "죽어도 같이 죽고 살아도 같이 살고 끝까지 지켜준다"라는 버디의 룰 아래, 건우와 우진이 거대한 악의 무리를 상대로 끝까지 포기하지 않고 한 방을 날릴 수 있을지 이목이 집중된다.

김주환 감독은 "'사냥개들'은 항상 우정과 인간애, 그리고 돈의 대결이라는 주제를 다루고 있다"라면서 "글로벌 불법 복싱 리그가 이 작품의 주제를 담을 수 있는 가장 매력적인 공간이라고 생각했다"라고 설명해 기대를 높였다.

끝까지 지키고 끝까지 물어뜯을 사냥개들의 화려한 귀환과 더욱 잔혹해진 악의 무리들, 한층 진화한 액션으로 극강의 카타르시스를 선사할 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 오는 4월 3일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

moonddo00@newspim.com