'사냥개들' 시즌2, 4월 3일 공개…티저 포스터·예고편 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 '사냥개들' 시즌2가 4월 3일 공개를 확정하고, 티저 포스터와 예고편을 공개했다.

넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사냥개들 티저 포스터. [사진=넷플릭스] 2026.03.05 moonddo00@newspim.com

2023년 공개된 '사냥개들​'은 맨주먹으로 불법 사채 세계에 맞선 두 청춘 복서의 짜릿한 맨손 액션으로 전 세계 시청자들을 열광시켰다. 3년 만에 돌아온 시즌2는 불법 사채 판을 넘어 글로벌 불법 복싱 리그라는 확장된 세계관, 진화한 액션으로 타격감 짜릿한 극강의 카타르시스를 선사할 전망이다. 무엇보다 더 강하고 단단해져 돌아온 우도환과 이상이, 압도적 파괴력을 가진 최강 빌런을 완성할 정지훈의 색다른 변신은 그 어느 때보다 팬들을 설레게 한다.

그런 가운데 공개된 티저 포스터와 티저 예고편은 기대감에 더욱 불을 지핀다. 먼저 티저 포스터 속 상처투성이지만 눈빛만큼은 결연한 건우와 우진의 다부진 주먹은 숱한 싸움을 겪으며 한층 강하고 단단해진 청춘 복서 듀오의 귀환을 알린다. 그 위로 더해진 '끝까지 지키고 끝까지 물어뜯는다'라는 문구는 더 큰 위험이 도사리고 있는 글로벌 불법 복싱 리그 위에서도 함께할, 포기를 모르는 '사냥개'들의 활약을 기대케 한다.

함께 공개된 티저 예고편은 사냥개들의 목숨 건 끝장 대결을 예고해 심박수를 높인다. 잔혹한 불법 사채꾼 일당을 소탕한 건우는 복싱 챔피언의 꿈을 키우며 살아간다. 코치가 되어 곁을 지키는 우진과는 "죽을 때까지 같이 악하자"​라고 약속하는 가족 같은 사이가 됐다. 수많은 싸움과 특훈으로 더욱 매서워진 건우의 주먹이 마침내 그를 승리로 이끌고, 건우와 우진은 관중들의 환호 속에 기쁨을 만끽한다. 그러나 함께라면 두려울 것 없던 두 사람에게 새로운 위험이 드리우면서 위기감을 고조시킨다.

복싱 챔피언도 무참히 박살 내는 파괴력으로 화려한 링 위가 아닌 어둠의 리그 위에서 군림하는 백정(정지훈). 오직 돈이 최고의 목적이자 동기인 백정은 자신의 무대의 다음 타겟으로 바로 건우를 점찍는다. 숨통을 조여오는 위협에서 "짐승을 잡으려면 짐승보다 더 무서워져야 한다"​라며 싸움을 준비하는 건우와 우진. 소중한 것들을 지키기 위해 또 한 번 맹렬하게 맞붙을 사냥개들의 목숨을 건 두 번째 라운드가 기다려진다.

넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2​는 4월 3일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

