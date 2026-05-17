민주, '정청래 암살단 모집' 의혹에 경찰 수사·신변보호 요청

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"테러 모의는 중대범죄이자 심각한 선거 방해…의연히 대처할 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당은 17일 공식 선거운동 기간을 앞두고 정청래 대표를 겨냥한 '테러 모의' 의혹이 제기된 것과 관련해 경찰에 신속한 수사와 철저한 신변 보호를 요청했다고 밝혔다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "6·3 지방선거를 17일 앞두고 정청래 대표를 죽이자거나 암살단을 모집한다는 등의 집단적 테러 모의가 실체를 알 수 없는 사회관계망서비스(SNS) 단체방에서 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다"며 이같이 말했다.

강준현 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

강 수석대변인은 "이에 따라 어제(16일) 당 차원에서 경찰에 신속한 수사 의뢰와 함께 철저한 신변 보호를 요청했다"고 설명했다.

그는 "테러뿐만 아니라 테러 모의만으로도 중대범죄"라며 "이러한 모의로 인해 정 대표의 행보가 위축된다면 이는 대한민국의 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박"이라고 규정했다.

이어 "무의식에 자리 잡은 공포심으로 인해 스스로 몸을 사릴 수밖에 없도록 만드는 그 자체로, 이미 심각한 선거운동 방해 행위에 해당한다"고 했다.

강 수석대변인은 특히 "정청래 암살단 모집에 가입 신청을 한다는 글들이 올라오고 있다"며 "경찰은 이번 테러 모의 의혹과 관련해 배후를 포함한 신속한 수사 절차에 착수하고, 정 대표에 대한 철저한 신변 보호에 나서달라"고 거듭 촉구했다.

그러면서 "우리 정치와 민주주의를 또 한 번 크게 후퇴시키는 불행한 일이 결코 반복돼서는 안 된다"고 강조했다.

아울러 강 수석대변인은 "정 대표는 어떠한 위협과 협박에도 굴하지 않고 민주당의 지방선거 승리와 당 소속 후보들의 당선을 위해 의연한 자세를 유지할 것"이라며 "지방선거일까지 하루 24시간을 쪼개 쓰는 행보를 이어가며 지극정성을 다하겠다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com