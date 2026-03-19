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감사원 "나라장터, 시중보다 더 비쌌다"…조달청 부실 관리 적발

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MAS 의무구매 틈타 시중가보다 최대 297% 비싸게 납품
혁신제품은 상용품 둔갑, 우수제품은 수입산 편법 납품까지

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 감사원이 조달청 정기감사 결과 나라장터 종합쇼핑몰의 다수공급자계약(MAS) 의무구매 제도가 시중가보다 비싼 고가 조달을 초래했다고 지적했다. 혁신제품·우수제품 지정 제도 역시 부실하게 운영돼 공공조달 시장의 건전성이 훼손되고 있다고 지적했다.

감사원은 19일 이 같은 내용의 조달청 정기감사 주요 감사결과를 공개했다. 감사 결과에 따라 감사원은 제도개선과 관리강화 필요사항 15건을 통보하고 위법·부당사항 3건에 대해 주의를 요구하는 18건의 조치를 내렸다.

[자료=감사원]

◆ 나라장터 등록품 42%, 시중가보다 최대 297% 비싸

조달청은 2005년부터 공공기관이 나라장터 종합쇼핑몰을 통해서만 물품을 구매하도록 하는 MAS 제도를 운영해 왔다. 제도 도입 취지는 가격·품질 선택권 확대였지만, 실제로는 조달쇼핑몰 등록 제품의 가격 경쟁력이 떨어지고 수요기관의 선택권이 과도하게 제한되는 부작용이 나타났다는 게 감사원 판단이다.

감사원이 조달쇼핑몰 등록 제품 가운데 주방기구 소독기 등 370개 제품을 표본으로 시중품과 가격을 비교·분석한 결과, 157개 제품(42%)의 납품단가가 시중가보다 최소 20%, 최대 297% 비싼 것으로 나타났다.

감사원은 이들 제품이 시중품과 설치 조건이나 규격을 일부 다르게 하는 방식으로 가격관리망을 우회하면서 과도한 고가에 납품되고 있었다고 봤다. 실제 2019년 경기도가 고가 사례로 제시한 1392개 제품 중 160개를 표본 분석한 결과에서도, 94개 제품이 설치 조건 등을 명목으로 시중가보다 최소 21%, 최대 197% 높은 가격에 납품된 것으로 확인됐다.

하지만 조달청은 인력 부족과 온라인 가격 비교의 어려움을 이유로 조달쇼핑몰 등록 제품 약 78만개 가운데 98%에 대해 기본적인 가격 모니터링조차 하지 못하고 있었던 것으로 드러났다.

감사원은 이와 관련해 옛 기획재정부와 조달청이 2025년 11월 MAS 의무구매 완화 방안을 마련해 감사 지적사항이 시정 완료됐다고 밝혔다. 다만 조달청장에게 시중 판매자 가격 인상을 유도하는 등 불공정 소지가 있는 행위를 방치하지 않도록 하고, 확인된 사례는 공정거래위원회 조사 의뢰 등 적정 조치 방안을 마련하라고 통보했다.

◆ '혁신제품'이라더니 이미 팔리던 상용품…수의계약 혜택 유지

혁신제품 지정제도 운영 부실도 드러났다. 혁신제품 제도는 혁신성과 공공성이 있는 시제품 등의 초기 판로 확보를 지원하기 위한 취지로 2019년 도입됐으며, 지정되면 공공기관이 해당 제품을 수의계약으로 구매할 수 있고 구매에 따른 손실 책임도 면책된다.

하지만 감사원은 중소벤처기업부 등 4개 부처가 과거 우수제품으로 납품 실적이 있는 상용품 11개를 혁신제품으로 지정하는 등 제도 취지를 훼손하고 있다고 지적했다.

대표적으로 한 업체의 특정 제품은 2017년부터 2021년까지 우수제품 지정으로 267억원의 납품 실적을 올린 상용품이었는데도, 중기부는 2021년 이를 혁신제품으로 지정했다. 이후 이 업체는 해당 제품으로 다시 270억원 상당을 공공기관에 수의계약으로 납품했다.

또 옛 특허청 등 4개 부처는 특허권 소멸이나 이전 등 혁신제품 지정취소 사유가 발생한 17개 제품에 대해 아무런 조치를 하지 않아 지정 요건이 사라진 업체가 계속 수의계약 납품 자격을 유지한 것으로 나타났다.

감사원은 재정경제부 장관에게 우수제품으로 이미 매출이 발생한 상용품을 혁신제품으로 지정하지 않도록 합리적 기준을 마련하라고 통보했다. 조달청장에게는 제조기업의 판매실적 자료까지 제출받아 상용화 여부 판단에 활용하는 방안을 마련하라고 요구했다.

[자료=감사원]

◆ 중국산 청소차 5000만원에 들여와 1억8000만원 납품

우수제품 지정제도 역시 허점이 적지 않았다. 감사원은 특정 우수제품이 수의계약을 통해 조달시장을 사실상 독과점하거나 저가 수입산 제품이 국내 우수제품으로 둔갑해 공공기관에 납품되는 사례가 확인됐다고 밝혔다.

실제로 2024년 기준 인조잔디는 전체 공공납품액 2067억원 가운데 92%가 우수제품 수의계약으로 납품됐고 샌드위치패널은 1개 업체가 우수제품의 99%, 공공조달의 93.6%를 차지한 것으로 나타났다.

감사원은 또 조달청이 2023년 12월부터 업체 부담 경감 등을 이유로 핵심공정 직접 수행 기준을 삭제하면서 저가 수입품이 고가 우수제품으로 둔갑할 소지를 키웠다고 지적했다.

한 사례로 한 업체는 중국산 청소차를 1대당 약 5000만원에 수입한 뒤 도색과 액세서리 부착 등 단순 공정만 거쳐 논산시 등 6개 지자체에 1대당 1억8000만원에 총 6대를 납품한 것으로 조사됐다. 이 업체는 당초 우수제품 지정조건이던 외국산 부품 50% 이하 사용 조건도 위반했을 소지가 있는 것으로 감사원은 봤다.

감사원은 조달청장에게 우수제품 기준상 최소한의 핵심공정을 업체가 직접 수행하도록 제도를 개선하고 저가 수입산을 고가 납품한 것으로 의심되는 업체에 대해 지정취소와 부당이득 환수 등 조치 방안을 마련하라고 통보했다.

감사원은 옛 기재부가 2019년 정당한 이유 없이 입찰 후 중도 포기한 업체에 대한 입찰 참가자격 제한 규정을 삭제하면서 조달청이 제기한 부작용 우려를 충분히 검토하지 않았다고도 지적했다.

hyun9@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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