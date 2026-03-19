전북연구원 '농생명 인력 패스웨이' 제안…유학생 정주형 인재 육성

농업계고 유학생부터 취업·정주까지 단계별 모델 구축

단순노동 중심 외국인 정책 한계 및 숙련인력 전략 전환

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도 전북연구원이 외국인 유학생을 지역 정주형 농생명 숙련인력으로 육성하는 새로운 인력 양성 모델을 제시했다.

전북연구원은 19일 이슈브리핑을 통해 농업계고 유학생과 전문대, 지역기업 취업, 정주로 이어지는 '전북형 농생명 숙련인력 패스웨이'를 제안했다.

전북연구원 이슈브리핑[사진=전북자치도] 2026.03.19 lbs0964@newspim.com

해당 모델은 유학생(D-4-3)에서 전문대(D-2), 취업(E-7-M), 정주(F-2)로 이어지는 4단계 구조다.

연구원은 전북이 국가식품클러스터와 스마트팜 혁신밸리, 농기계산업단지 등 농생명 인프라를 구축했지만, 이를 운영할 중간기술 숙련인력 부족이 구조적 문제로 나타나고 있다고 진단했다.

기존 외국인력 정책 역시 계절근로(E-8), 비전문취업(E-9) 등 단기·단순노동 중심으로 운영돼 장기 근속형 인력 양성에는 한계가 있다고 지적했다.

일부 지자체의 유학생 유치 정책도 졸업 이후 취업과 정주 연계 전략이 부족해 지역 정착으로 이어지지 못하는 문제를 안고 있다고 분석했다.

이에 연구원은 고교 단계부터 정주까지 연계된 체계 구축 필요성을 강조했다.

우선 농업계고 유학 단계에서는 해외 직업계고와 협력해 학생을 선발하고, 입학 전 한국어와 농업 기초 교육을 운영해 지역 적응력을 높이는 방안을 제시했다.

이어 전문대 단계에서는 농생명 관련 기술 교육을 통해 E-7-M 비자 요건을 충족하도록 지원하고, 졸업 후에는 지역 농생명기업에 취업해 공정·설비·품질 등 중간기술 인력으로 성장하도록 설계했다.

마지막으로 일정 기간 근속 시 F-2 비자로 전환해 가족 동반과 장기 정주가 가능한 구조를 마련하는 것이 핵심이다.

조원지 책임연구위원은 "해당 모델이 정착되면 숙련인력 확보와 산업 경쟁력 강화, 농촌 정주 기반 확대 등 효과가 기대된다"며 "전북이 선도적으로 관련 정책을 통합 추진할 필요가 있다"고 말했다.

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