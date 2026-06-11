진에어·에어부산·에어서울, 교통약자 이용 환경 체험 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 10일 에어부산·에어서울과 교통약자 서비스 개선 교육을 진행했다.
- 3개 항공사는 국립재활원에서 휠체어·시각장애 체험과 공항·기내 응대 사례 교육을 실시했다.
- 진에어는 교육 결과를 교재로 개발하고 교통약자석 증빙서류 폐지·사전등록 서비스 등 편의를 확대하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 진에어가 에어부산, 에어서울과 함께 교통약자 서비스 개선에 나섰다.
3개 항공사는 지난 10일 국립재활원에서 교통약자 이용 환경 체험 교육을 진행했다고 11일 밝혔다. 운송 및 객실 서비스 관리자와 실무자 30여명이 참석한 이번 교육은 지난해에 이어 두 번째다.
참석자들은 휠체어에 탑승하거나 안대를 착용한 채 지팡이를 짚고 이동하며 교통약자가 겪는 불편을 직접 체험했다. 공항 내 이동 지원, 항공기 탑승, 좌석 안내 등 현장에서 빈번히 발생하는 응대 사례 교육도 함께 진행됐다.
진에어는 이번 교육 결과를 바탕으로 교통약자 응대 교재를 개발해 부서별로 전파할 계획이다. 향후 정례 교육을 통해 장애 인식 개선과 서비스 품질 향상에 나설 방침이다.
진에어는 예약부터 탑승까지 교통약자 편의를 확대해왔다. 지난 4월 장애인 고객의 교통약자석 사전 배정 시 요구하던 증빙서류 접수 절차를 폐지했다. 지난해 8월부터는 장애인, 국가유공자 등을 위해 '국내선 사전등록 서비스'를 운영 중이다. 고객이 홈페이지를 통해 사전등록하면 별도의 증빙서류 없이 탑승할 수 있다.
이 외에도 기내 이동 동선을 최소화하기 위해 우선 배정 좌석을 항공기 앞쪽에 배치했고, 공식 홈페이지에 '도움이 필요하신 고객' 안내 페이지를 별도로 구성했다.
yuniya@newspim.com