추경호 의원, 제5주년 의용소방대의 날 기념식 참석 축사

[대구=뉴스핌] 김용락 기자 = 대구시장 출마예정인 추경호 의원이 지난 18일 제5주년 의용소방대의 날 기념식에 참석해 의용소방대 대원들의 헌신과 봉사 정신에 깊은 감사를 전했다고 19일 밝혔다.
의용소방대는 화재 진압, 구조, 구급 등의 소방 업무를 체계적으로 보조하는 지역 주민들로 구성된 민간 봉사단체로, '의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률' 및 각 시·도의 의용소방대 설치 조례를 근거로 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 및 시·읍·면 단위에서 설치·운영되고 있다.
추 의원은 "5주년을 맞은 의용소방대의 날을 진심으로 축하드린다"며 "지역사회 곳곳에서 시민의 생명과 안전을 위해 뛰어온 의용소방대원 여러분들께 깊이 감사드린다"고 말했다. 이어 "대원 여러분들의 헌신 덕분에 대구가 더욱 안전한 도시가 되고 있다"고 강조했다.
또 추 의원은 "시민의 안전을 최우선 가치로 삼고, 의용소방대가 자긍심을 가지고 활동할 수 있도록, 의용소방대원의 처우 개선을 위해 힘을 보태겠다"며 "시민이 안전하고, 일상이 편안한 대구를 만드는 일에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 의용소방대의 날은 의용소방대의 숭고한 봉사와 희생정신을 알리고 그 업적을 기리기 위해 매년 3월 19일 지정되었으며, 올해 기념식은 공식 기념일보다 하루 앞서 열렸다.
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