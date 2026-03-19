HLB펩, 日 세포치료 전문기업과 맞춤형 항암 펩타이드 CDMO 계약

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 펩타이드 소재 전문기업 HLB펩은 일본 세포치료 기업인 리프로셀(Reprocell)과 환자 개별 특성에 따른 맞춤형 신항원 펩타이드 원료의약품 공급 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 맞춤형 치료는 진단 전 분석을 통해 각 환자에서 특이적으로 발현되는 암의 신항원(Neo-antigen)을 선별한 후 이를 펩타이드로 제조하는 방식이다. 신항원이란 암세포의 유전자 돌연변이 과정에서 새롭게 생성되는 단백질을 의미하는데, 정상 세포에는 존재하지 않고 오직 암세포의 표면에만 발현되기 때문에 정상 세포의 손상 없이 암세포만을 선택적으로 공격할 수 있다.
HLB펩은 이번 계약을 통해 신항원 유래 펩타이드를 자체 GMP 시설에서 위탁개발생산(CDMO) 방식으로 생산하게 된다. 환자별 유전자 분석을 통해 도출된 신항원 서열과 동일한 맞춤형 펩타이드를 신속하고 정확하게 합성하는 것이 핵심인 만큼, HLB펩이 축적해 온 고순도 펩타이드 제조기술이 중요한 경쟁력으로 작용할 것으로 예상된다.
특히 까다로운 일본 품질 기준을 충족한 생산 역량을 바탕으로 향후 글로벌 시장에서의 수요 확대 가능성도 주목된다. 양사는 이번 협력을 바탕으로 일본뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 확장에도 적극 협력할 방침이다. HLB펩은 최근 CDMO 수요가 증가하는 만큼 선제적으로 설비 증설에도 나서고 있다.
심경재 HLB펩 대표이사는 "이번 계약은 HLB펩이 보유한 고순도 펩타이드 제조 기술과 GMP 생산 역량을 글로벌 시장에서 인정받은 의미 있는 성과"라며 "환자 맞춤형 치료에 필요한 신항원 펩타이드를 안정적으로 공급함으로써 차세대 정밀의료 분야에서 역할을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
그는 "리프로셀과의 협력을 계기로 일본을 넘어 글로벌 시장으로 사업을 확장해 나가고, 증가하는 CDMO 수요에 대응하기 위한 생산 역량 강화에도 지속적으로 나설 계획"이라고 덧붙였다.
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