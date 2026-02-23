HLB펩-노바셀, 펩타이드 면역치료제 개발·원료 공급 전방위 협력

신약 파이프라인 가치 극대화 기대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 펩타이드 전문 기업 HLB펩이 노바셀테크놀로지(노바셀)와 펩타이드 면역 치료제 개발 및 원료 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 노바셀이 추진하는 펩타이드 치료제 및 원료의약품 개발 과정에서 HLB펩이 최적화된 원료를 원활하게 공급하고, 향후 해당 물질의 공동 개발을 위한 우선 협의권을 확보하는 것을 골자로 한다.

심경재 HLB펩 대표이사(사진 오른쪽)와 이태훈 노바셀 대표이사가 '펩타이드 면역치료제 개발 및 원료 공급' 업무협약 체결을 위해 협약서에 서명을 하고 있다. [사진=HLB펩]

양사는 이번 협약을 통해 ▲경구용 궤양성 대장염 치료제를 포함하는 펩타이드 면역치료제 개발 및 공급 ▲펩타이드 원료의약품 및 화장품 원료물질 개발 등에서 긴밀히 협력할 계획이다.

특히 HLB펩은 자사가 보유한 고도화된 펩타이드 합성 기술을 바탕으로 노바셀의 신약 파이프라인에 최적화된 원료를 공급함으로써, 안정적인 수익 구조를 창출함과 동시에 신약 상업화 단계에서의 영향력을 확대할 전망이다.

아울러 양사는 향후 치료제 및 후보물질에 대한 공동 개발에 대한 우선 협의를 진행하기로 했다. 이는 HLB펩의 기술력과 개발 역량을 기반으로 양사가 신약 개발 전반에서 협력 범위를 확대해 나가겠다는 데 뜻을 모은 데 따른 것이다. 향후 양사는 프로젝트 진행 상황에 맞춰 별도의 본계약을 체결하고, 구체적인 사업화 방안을 단계적으로 추진해 나갈 예정이다.

심경재 HLB펩 대표이사는 "이번 협약은 당사가 펩타이드 원료 제조를 넘어 신약개발 파트너로서의 역량을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "포항공대 기반의 우수한 기술력을 보유한 노바셀테크놀로지와 긴밀히 협력해 글로벌 펩타이드 시장에서 신약개발 분야에서도 가시적인 성과를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이태훈 노바셀 대표이사는 "범부처신약개발사업과 국가신약개발사업을 통해 다년간 신뢰할 수 있는 파트너로서 펩타이드 원료의약품 개발의 축을 담당해준 HLB펩과 본격적인 협력을 통해 펩타이드 면역치료제 개발을 진행할 것이 기대된다"고 밝혔다.

