아이엠바이오로직스, 미라보 바이오테크놀로지와 파트너십 체결

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 아이엠바이오로직스가 홍콩 소재 AI 기반 단백질 엔지니어링 기업 미라보 바이오테크놀로지(Mirabo Biotechnology)와 전략적 협력 및 파트너십 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.
양사는 현재 미라보 바이오테크놀로지의 AI 플랫폼을 활용해 차세대 항체 파이프라인 개발을 위한 협업을 진행하고 있다. 이번 협약은 기존 협업을 기반으로 협업 범위를 확대하고 연구 시너지를 극대화하기 위해 체결됐으며, 단순한 협력을 넘어 실제 연구개발에 기여하는 파트너십이라는 점에서 의미가 있다.
미라보는 홍콩에 본사를 둔 AI 단백질 엔지니어링 기업으로, 아이엠바이오로직스는 이번 협약을 통해 글로벌 첨단 AI 기술과의 접목을 본격화할 계획이다. 의약품 연구개발에서 AI 활용의 중요성이 커지는 가운데, 양사는 아이엠바이오로직스의 전주기 신약개발 역량과 미라보의 AI 기술을 결합해 항체 기반 신약의 연구 효율성을 높이고 파이프라인 확장을 가속화할 방침이다.
이정민 아이엠바이오로직스 연구소장은 "이번 협약은 단순한 협력 선언을 넘어 현재 진행 중인 연구에 실질적으로 기여하는 전략적 파트너십"이라며 "글로벌 AI 기술과의 협업을 통해 항체 치료제 개발의 효율성과 확장성을 동시에 확보하고, 신약개발 역량을 한층 강화해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
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