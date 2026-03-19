롯데百, '고메위크' 개최…"봄철 미식 체험 극대화"

선재스님 등 스타셰프 클래스, '피크닉 세트' 출시
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 롯데백화점은 봄철 미식 수요를 겨냥해 '롯데고메위크'를 열고 경험형 미식 트렌드 선점에 나선다고 19일 밝혔다.
롯데고메위크는 오는 20일부터 다음 달 5일까지 롯데백화점·아울렛·몰 전점에서 운영된다. 미식의 계절 '봄'을 주제로 백화점 안팎에서 즐길 수 있는 다양한 식음료(F&B) 콘텐츠를 선보일 예정이다.
롯데백화점은 '스타 셰프의 제철요리 클래스 청약 이벤트'를 진행한다. 선재스님, 최유강, 박가람 등 국내 F&B 트렌드를 이끄는 셰프 6인이 강사로 참여해 봄 제철 식재료와 레시피 등을 소개하는 특별 강좌를 마련했다. 오는 20일부터 22일까지 롯데백화점 앱과 롯데문화센터 홈페이지를 통해 응모할 수 있으며, 추첨을 통해 선정된 당첨자는 재료비 1만원을 내고 최정상 셰프들의 요리 미학을 직접 경험할 수 있다.
봄꽃 개화 시기를 공략해 석촌호수와 뚝섬한강공원 등 도심 유원지 인근에 위치한 9개 점포(본점, 잠실점, 건대스타스티점, 인천점, 구리점, 동래점, 울산점, 전주점, 창원점) 내 델리·베이커리 브랜드에서는 '피크닉 전용 세트'를 한정 판매한다. 김밥, 유부초밥, 포케볼 등 도시락 메뉴부터 그릭요거트볼, 에그타르트 등의 한입 디저트까지 소풍에 어울리는 먹거리를 일회용기에 담아 1~2만원대 가격에 선보인다. 피크닉 전용 세트를 구매한 고객에게는 '고메위크 보냉백'을 선착순 증정한다.
오는 27일부터 다음 달 5일까지는 '와인위크'가 이어진다. 피크닉 세트와 곁들이기 좋은 저도수 와인 등의 인기 주류를 최대 80% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 가볍고 산뜻한 과일향으로 봄에 특히 선호도가 높은 '진트 훔브레이트 리슬링 투르크하임', '소알에이루 그라니트' 등의 화이트 와인과 디저트 와인을 3~5만원대에 특가 판매한다.
아울렛과 몰에서는 야외 공간을 무대로 한 '푸드트럭' 이벤트가 열린다. 김해점에서는 매 주말(목~일) '쉐이크쉑'이 푸드트럭 현장에서 즉석으로 구워내 풍미를 살린 버거 메뉴를 선보인다. 의왕점에서는 4월 3일부터 5일(일)까지 '고든램지버거' 푸드트럭이, 기흥점에서는 오는 20일부터 4월 5일까지 '명랑핫도그' 푸드트럭이 운영된다.
오픈런 대란을 일으키고 있는 베이커리도 함께 만나볼 수 있다. 김포공항점에서는 '베이글리스트'와 '라쿠르뜨서울'이, 김해점에서는 '시오팡야'가 팝업을 여는 등 인기 디저트 브랜드가 대거 나선다.
봄철 외식 고객을 위한 할인 혜택도 풍성하다. 오는 23일부터 26일까지 롯데백화점·아울렛·몰 식당가에서 오후 6시 이후 엘페이(L.pay)로 7/15만원 이상 결제 시 2/5만원을 즉시 할인받을 수 있다. 또한 주말(금~일)마다 롯데백화점 앱에서는 델리·베이커리 매장에서 2만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 '엘페이 전용 5000원 할인 쿠폰'을 선착순 증정한다.
박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "구매와 요리 등 음식과 관련된 과정 자체를 하나의 콘텐츠로 즐기는 '경험형 미식 소비'가 최근 F&B 트렌드의 핵심"이라며 "본격적인 나들이 시즌에 맞춰 식음 경험 전반을 아우르는 체험형 이벤트를 다채롭게 준비했으니 '고메위크'에 많은 관심을 바란다"고 밝혔다.
shl22@newspim.com