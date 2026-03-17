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"유커 선점하자" 롯데百, 업계 최초 중국 슈퍼 플랫폼 오픈

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오는 18일 '고덕지도'·이달 25일 '따종디엔핑' 공식 채널 오픈

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 중국 내 슈퍼 플랫폼 앱(APP)에 진출해 유커(중국인 관광객) 선점에 박차를 가한다.

롯데백화점이 국내 유통업계 최초로 중국 최대 플랫폼인 '고덕지도(高德地圖)'와 '따종디엔핑(大众点评)'에 공식 채널을 구축한다고 17일 밝혔다. 고덕지도는 월간 이용자 수만 약 10억 명에 달하는 중국 1위 지도 앱이며, '따종디엔핑'은 7억 명 이상의 이용자 수를 보유한 중국 최대 규모의 리뷰 및 라이프스타일 공유 플랫폼으로, 두 앱 모두 현지인의 일상을 아우르는 대표적인 '슈퍼 앱'으로 꼽힌다. 

서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 앞에서 두 모델이 고덕지도 앱을 사용하고 있다. [사진=롯데백화점 제공] nrd@newspim.com

롯데백화점은 도합 17억 명에 달하는 현지 앱 사용자들의 여행 동선을 입국 전부터 선점에 나서 글로벌 쇼핑 허브로의 위상을 공고히 다질 계획이다.

최근 롯데백화점은 외국인 관광객 유치에서 연이은 성과를 거두고 있다. 실제로 지난해 말 본점에 도입한 '롯데 투어리스트 카드'가 4만 건 이상의 발급량을 기록하며 큰 흥행을 거뒀고, 중국 대명절 춘절에 맞춰 진행한 춘절 프로모션에서는 중화권 고객 매출이 260% 신장하는 등 역대 최고 실적을 기록했다. 이러한 검증된 마케팅 노하우를 바탕으로 이번에는 현지 앱에 공식 채널을 운영해 개별 관광객(FIT) 유치 시장을 정조준한다.

오는 18일부터 월간 이용자 수(MAU) 10억 명에 달하는 '고덕지도'에 공식 채널을 선보이며 중국인 관광객과의 접점을 전방위로 확대한다. 특히 롯데백화점은 국내 유통사 중 유일하게 고덕지도의 공식 인증 태그인 '관방자영(官方自營)'을 취득해 채널의 신뢰도와 공신력을 확보했다. 전용 '쇼핑 뉴스' 기능을 활용해 최신 이벤트와 브랜드 소식을 종합적으로 제공하며, 사용자가 목적지를 검색하는 과정에서 최적화된 쇼핑 콘텐츠를 만나 볼 수 있다.

이어 이달 25일에는 7억 명이 이용하는 중국 최대 리뷰 플랫폼 '따종디엔핑'에 채널을 공식 오픈해 여행 설계 단계부터 유커의 유입을 극대화한다. 

롯데백화점은 중국의 4대 주요 연휴(춘절, 노동절, 여름휴가, 국경절) 등 관광객이 집중되는 시즌에 맞춰 '글로벌 쇼핑 위크'를 비롯한 외국인 프로모션을 집중 홍보한다. 고덕지도와의 유기적인 연결을 통해 여행의 시작부터 매장 방문에 이르기까지 중국인 고객들의 발걸음을 선점하겠다는 계획이다.

롯데백화점은 외국인 관광객의 방문이 가장 많은 본점과 잠실점부터 해당 서비스를 선보이며, 향후 운영 성과를 바탕으로 전국 점포로 확대할 예정이다.

박상우 롯데백화점 마케팅 부문장은 "유커들의 여행 트렌드가 중국 슈퍼 앱을 중심으로 변화함에 따라 입국 전부터 고객 접점을 선점하는 것이 마케팅 핵심 요소로 떠오르고 있다"며 "중국 내 1위 플랫폼에 공식 채널을 운영해 유커 유치 경쟁력을 확보하고, 글로벌 쇼핑 허브로의 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다. 

nrd@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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