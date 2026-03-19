韩中经贸产业部门长官会谈聚焦供应链合作

纽斯频通讯社世宗3月19日电 韩国产业通商部长官金正官与中国商务部长及工信部长相继举行会谈。双方就为确保稀土及电池供应链稳定而加强合作达成共识。

18日，在北京，韩国产业通商部长官金正官（左）同中国商务部部长王文涛举行会谈。【图片=产业通商部提供】

韩国产业通商部长官金正官18日访问中国北京，先后举行了韩中商务部长会议和韩中产业部长会议。

金正官与中国商务部部长王文涛会晤并商定，在全球贸易环境急剧变化中，仍将集中精力切实落实首脑间协议事项，并致力于稳定供应链。尤其在物流延误或原材料供应危机时，立即启动供应链热线等沟通渠道，共同应对；同时，针对稀土、永磁铁等核心品目，将利用出口管制对话及快速通用许可制度等，提高韩中供应链的可预测性。

在贸易领域，双方讨论了利用中国扩大内需基调，将两国合作扩展至消费品领域，并决定利用与主要经济大省的交流活动及博览会，扩大商业对接。此外，双方商定于上半年召开"韩中自贸协定共同委员会"，推动服务、投资谈判取得实质性进展，特别是通过重启知识产权履约委员会，制定有效措施保护中国境内的韩国音乐、电影等知识产权。

18日，在北京，韩国产业通商部长官金正官（左）同工信部部长李乐成举行韩中产业合作部长级对话。 【图片=产业通商部提供】

金正官随后与中国工业和信息化部部长李乐成举行了第五次韩中产业部长会议。本次会议是自2022年1月视频会议后时隔四年举行的两国产业部长会议。

双方一致认为，应顺应韩中产业合作结构的变化，探索建立平等互惠的合作关系，决定巩固在半导体、电池等尖端领域的合作，同时在产业绿色转型、银发产业等具有合作潜力的领域探索新的合作方案。双方就稳定电池产业领域紧密联系的两国产业及供应链的方案进行了协商。在占两国贸易额26%的半导体产业中，双方决定加强政策沟通，积极合作确保在华韩国企业半导体工厂的顺利运营。

此外，双方就为应对气候变化和人口老龄化这一共同课题，开展产业绿色转型和银发产业合作的必要性达成共识，决定为此进行技术交流和经验分享，同时促进企业和研究机构间合作。尤其是双方同意分享在构建产业供应链数据平台过程中的经验，以此作为未来产业绿色转型的数字化基础。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社