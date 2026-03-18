[프로농구] DB, 7위 KT 3연패 빠뜨리고 PO 4강 직행 '불씨'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 원주 DB가 갈 길 바쁜 수원 KT를 꺾고 4강 플레이오프 직행을 향한 희망을 이어갔다.

DB는 18일 수원 KT소닉붐아레나에서 열린 2025~2026시즌 프로농구 6라운드 원정 경기에서 KT를 69-66으로 눌렀다. 2연패를 끊은 4위 DB(28승 20패)는 공동 2위 서울 SK, 안양 정관장(이상 30승 17패)과의 격차를 2.5경기로 좁혔다. 3연패에 빠진 7위 KT(22승 25패)는 공동 5위 고양 소노, 부산 KCC(24승 23패)와의 간격이 2경기 차로 벌어졌다.

DB에서는 외곽을 책임진 정효근이 3점슛 5개를 포함해 17점 6리바운드 6어시스트로 팀 공격을 이끌었다. 엘런슨이 15점 11리바운드로 더블더블을 기록했다. 이선 알바노도 승부처에서 결정적인 중거리슛을 성공시키며 존재감을 보였다. KT에서는 윌리엄스가 24점 16리바운드로 분전했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = DB 정효근이 18일 프로농구 6라운드 KT와의 원정 경기에서 돌파를 시도하고 있다. [사진=KBL] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

1쿼터 DB는 헨리 엘런슨이 6점, 정효근이 5점을 올리며 17-15로 앞섰다. KT는 문정현(12점)과 데릭 윌리엄스(24점·16리바운드)가 각각 7점, 6점으로 맞불을 놨다. 2쿼터 막판까지 팽팽하던 승부는 DB의 연속 득점으로 균형이 깨졌다. 37-35에서 이용우의 3점슛과 에삼 무스타파의 인사이드 득점이 터지며 DB가 42-35, 7점 차 리드를 안고 전반을 마쳤다.

3쿼터 시작과 함께 KT가 반격에 나섰다. 강성욱의 3점슛과 윌리엄스의 골밑 득점이 연달아 나오며 순식간에 42-42 동점이 됐다. 이후 엘런슨과 윌리엄스를 앞세운 공방이 이어졌고 문정현이 3쿼터 종료 직전 쉬운 찬스를 놓치면서 51-51, 동점으로 4쿼터에 돌입했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = DB 이선 알바노가 18일 프로농구 6라운드 KT와의 원정 경기에서 돌파를 시도하고 있다. [사진=KBL] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

4쿼터에서 DB는 한때 56-62로 끌려갔지만 정효근이 연속 3점슛 2개를 꽂아 넣으며 순식간에 동점을 만들었다. 이어 최성원의 3점슛이 림을 통과하며 65-62로 역전했다. 이후에도 3점 차 이내 접전이 이어졌으나 67-66으로 앞선 종료 1분 19초 전 이선 알바노의 미들슛이 두 번 림을 맞고 떨어지며 귀중한 추가 득점이 됐다. KT는 마지막 공격에서 윌리엄스의 동점 3점슛 시도가 림을 외면하면서 뼈아픈 패배를 맛봤다.

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