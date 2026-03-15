[프로농구] 소노, 삼성 대파하며 7연승 질주...선두 LG는 DB제압

소노, 98-75로 삼성 상대 압승

나이트, 26점·12리바운드로 더블더블

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 남자프로농구 고양 소노가 서울 삼성을 완파하며 창단 최초 7연승을 달렸다. 6강 플레이오프 경쟁에서도 한 발 앞서 나갔다.

소노는 15일 고양 소노아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 삼성과의 홈 경기에서 98-75로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 소노 나이트가 15일 고양 소노아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 삼성과의 홈 경기에서 공을 잡고 있다. [사진=KBL] 2026.03.15 football1229@newspim.com

이 승리로 소노는 창단 이후 최다 연승인 7연승을 기록하며 시즌 24승 23패를 마크했다. 7위 수원 KT(22승 24패)와의 격차도 1.5경기 차로 벌리며 6강 경쟁에서 유리한 고지를 점했다.

26점을 올린 네이던 나이트가 12리바운드까지 더해 더블더블을 달성, 소노의 승리를 이끌었다. 18점을 넣은 이정현과 15점을 기록한 케빈 켐바오도 힘을 보탰다.

반면 삼성은 6연패에 빠지며 시즌 13승 34패로 10개 팀 중 최하위에 머물렀다.

경기 초반부터 소노가 흐름을 잡았다. 소노는 1쿼터 초반 약 2분 동안 삼성을 무득점으로 묶으며 6점을 먼저 올려 기선을 제압했다. 삼성은 한호빈의 3점슛으로 반격을 시도했지만, 나이트와 이정현이 연속 외곽슛을 성공시키며 분위기를 다시 가져왔다. 그렇게 소노는 1쿼터를 26-13으로 앞선 채 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 소노 선수단이 15일 고양 소노아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 삼성과의 홈 경기에서 득점 이후 하이파이브 하고 있다. [사진=KBL] 2026.03.15 football1229@newspim.com

2쿼터 들어 삼성은 이관희의 연속 득점과 케렘 칸터의 활약으로 추격에 나섰다. 한때 점수 차를 한 자릿수까지 좁히기도 했지만, 소노는 삼성이 따라붙을 때마다 다시 두 자릿수 격차를 만들며 전반 우위를 지켰다.

후반에도 소노의 우세가 계속됐다. 3쿼터 초반 나이트와 이정현의 연속 득점으로 점수 차를 벌렸다. 삼성의 이관희와 저스틴 구탕이 연속 3점슛으로 62-53까지 추격했지만, 소노는 신인 강지훈의 3점슛까지 터지며 분위기를 되찾았다. 이후 이정현의 3점슛까지 터지며 점수 차는 78-56까지 다시 벌어졌다.

4쿼터에서도 삼성은 반전을 만들지 못했다. 부상에서 돌아온 이원석을 투입했지만, 공격 흐름을 바꾸지 못했다. 소노는 식스맨들에 출전 기회를 주며 여유 있게 승리를 마무리했다.

한편 같은 날 열린 경기에서는 선두 창원 LG가 원주 DB를 77-69로 꺾고 연승을 이어갔다. LG는 시즌 33승 15패를 기록하며 1위 자리를 유지했다. DB는 이날 2연패로 27승 20패를 기록했다. 4위를 유지했지만 부산KCC(24승 22패)와의 격차는 벌리지 못했다.

LG는 아셈 마레이(28점)와 칼 타마요(19점) 외국인 듀오가 활약 덕분에 승리를 챙겼다. 15점을 넣은 유기상과 11점을 기록한 양준석도 승리에 힘을 보탰다.

football1229@newspim.com