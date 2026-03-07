[프로농구] 상승세 소노, DB 꺾고 5연승..KCC도 삼성전 3연승 신바람

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=7위 고양 소노가 4위 원주 DB를 꺾고 5연승의 상승세를 이어갔다.
소노는 7일 원주 DB프로미아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 DB와의 원정경기에서 95-81로 승리했다. 5연승에 성공하며 22승23패를 기록, 6위 수원 KT(22승22패)와의 격차를 반 경기 차까지 좁혔다. 6강 플레이오프 진출 희망을 이어갔다.
삼각편대가 이날 역시 맹활약했다. 이정현은 19점 8어시스트를, 케빈 켐바오는 21점 6리바운드를 기록했다. 네이던 나이트는 20점 10리바운드로 더블더블을 기록했다.
1쿼터 나이트와 켐바오의 득점포를 앞세운 소노는 DB와 기싸움을 펼쳤다. 1쿼터 29-22로 앞선 소노는 2쿼터 이재도와 이기디우스, 임동섭 등 식스맨들까지 활약하며 치고 나갔다. DB는 실책을 남발하며 흔들렸다.
전반을 54-44로 앞선 소노는 후반 주도권을 놓지 않았다. 이정현이 경기를 잘 조율한 가운데 강지훈도 득점포를 터트렸다. DB는 3쿼터 정효근과 박인웅 등이 살아나는 듯 했지만, 소노의 기를 꺾지 못했다. 4쿼터 소노는 임동섭, 최승욱의 외곽포로 DB 추격에 찬물을 끼얹으며 승리를 예감했다.
DB는 헨리 엘런슨(20점 9리바운드)과 이선 알바노(20점 7어시스트)를 앞세워 반격했지만 전세를 뒤집지 못했다. 첫 3연패를 당하며 26승18패를 기록했다.
한편 부산 KCC는 같은날 서울 잠실실내체육관에서 열린 서울 삼성과의 원정경기에서 81-79로 승리하며 삼성전 3연승에 성공했다. 2연승으로 시즌 23승21패를 기록, 5위 자리를 지켰다. 3연패, 홈 6연패에 빠진 최하위 삼성은 13승 31패를 기록했다.
