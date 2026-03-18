하정우 AI수석, 19일 리사 수 AMD CEO 만난다…AI 협력 방안 논의

韓 AI 3강 전략 소개 예정

글로벌 AI 경쟁력 확보 및 AMD 참여 논의

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 하정우 청와대 AI미래기획수석이 오는 19일 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 만나 국내 반도체 기업 등과 협력, 정부의 인공지능(AI) 고속도로 구축 등 AI생태계 전반에 대한 의견을 교환하고 협력 방안을 논의한다.

18일 청와대에 따르면 하 수석은 오는 19일 오전 10시 40분 방한 중인 리사 수 CEO를 만난다. 이 자리에는 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장도 함께 한다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 하정우 AI미래기획수석비서관이 지난해 12월 30일 오후 서울 강남구 코엑스에서 열린 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트 1차 발표회에서 축사를 하고 있다. 2025.12.30 choipix16@newspim.com

하 수석은 이 자리에서 한국정부의 AI 3강 전략을 소개할 예정이다. 동시에 세계 최고 수준의 반도체 설계회사인 AMD와 국내 기업 간 초고성능 컴퓨팅, AI데이터센터 등 AI생태계 확충을 위한 협력 방안에 대해 의견을 나눌 방침이다.

아울러 한국의 글로벌 AI 경쟁력 확보 및 지역산업의 AI 전환을 위한 AMD의 적극적 참여 및 협력 방안도 논의한다.

수 CEO는 18일 취임 후 처음으로 한국을 방문해 삼성전자와 네이버 등 국내 정보기술(IT) 업계 핵심 기업들과의 연쇄 회동에 나섰다. 이날 오전 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 취재진과 만나 삼성전자 이외의 기업들과도 폭넓은 협력을 추진할 것임을 밝혔다.

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