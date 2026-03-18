AXA손해보험, 어르신 대상 'AI 인생 자서전' 프로젝트 진행

임직원 1대1 매칭 교육…자서전형 AI 체험으로 세대 교류 확대

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = AXA손해보험(악사손보)은 지난 13일 서울 시립용산노인종합복지관에서 지역 어르신들과 함께 'AI 인생 자서전 제작 프로젝트'를 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 프로젝트는 임직원의 성장을 위해 실시하는 글로벌 캠페인 'AXA Week for Growth'의 주제인 인공지능(AI)을 반영해 기획됐다. 올해는 디지털 기술 접근성이 낮은 고령층을 대상으로 AI를 활용해 자신의 삶을 기록하고 세대 간 소통을 경험할 수 있도록 지원했다.

AXA손해보험(악사손보)이 지난 13일 서울 용산구 시립용산노인종합복지관에서 지역 어르신 대상 'AI 인생 자서전 제작 프로젝트'를 실시했다. [사진=AXA손해보험]

활동은 악사손보 임직원과 어르신들이 1대1로 매칭되어 진행됐다. 어르신들은 임직원의 도움을 받아 삶에서 기억에 남는 순간들을 키워드로 정리한 뒤 AI 생성 도구를 활용해 '디지털 자서전형 스토리'를 제작했다.

특히 옛 사진에 프롬프트를 입력해 움직이는 영상으로 구현하고, 직접 녹음한 목소리를 입히는 과정을 통해 기술에 대한 심리적 장벽을 낮추고 디지털 활용에 대한 자신감을 높일 수 있었다.

이날 봉사활동에 참여한 악사손보 관계자는 "디지털 기술이 단순한 도구를 넘어 추억을 기록하고 세대를 잇는 매개가 될 수 있음을 체감했다"며 "모든 사회 구성원이 소외되지 않고 디지털 접근성을 높일 수 있는 학습 기회가 지속적으로 마련되어야 한다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com